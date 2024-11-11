ВЛК визнала придатним: українець відмовився від повістки через зламані ребра

Чоловіка привозили у дві військові частини, але в обох від нього відмовились. Суд доводи про стан здоров’я до уваги не взяв.

В Україні засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації через температуру й перелом. Деталі відомі з вироку Великобагачанського районного суду Полтавської області від 4 листопада.

Як чоловік порушив мобілізацію в Україні

На лаві підсудних опинився розлучений уродженець села Кравченки, який утримує неповнолітню дитину та офіційно ніде не працює. 15 вересня 2023 року він як військовозобов’язаний пройшов медогляд та був визнаний ВЛК придатним до служби.

23 листопада чоловіку спробували вручити повістку з викликом на наступний день, але він відмовився та на місце збору не з’явився. Це кваліфікували як ухилення від призову.

Що каже ухилянт від мобілізації в Україні

На суді українець визнав свою провину лише частково. Він пояснив неявку "незадовільним станом здоров’я". Чоловік розповів, що у червні минулого року працював на ПА "Агроінвест" та успішно пройшов ВЛК. Після цього його звільнили з роботи та відвезли у дві військові частини. Однак і у Житомирі, і у селищі Гончарівське призовника не прийняли через стан здоров’я.

23 листопада, зі слів ухилянта, до нього додому завітали поліціянти та представники ТЦК. Вони пропонували повістку, але отримали відмову через "високу температуру та зламані ребра". 28 листопада чоловік звертався до лікаря і той діагностував ГРВІ та перелом ребра.

Члени групи сповіщення поскаржились, що українець говорив "загальні фрази" про стан свого здоров’я та посилався на гіпертонічну хворобу. Жінка, яку запросили свідком, згадала, що призовник казав про проблеми з тиском і головний біль.

Сторона захисту надала суду копію трудової книжки та наказу "Агроінвесту" про припинення трудового договору від 29 червня 2023 року. Також були надані медичні довідки, відповідно до яких 11 вересня чоловік підписав декларацію з лікарем і був здоровим, а 28 листопада отримав діагноз "ГРЗ, забій грудної клітини".

Порушення мобілізації в Україні: що вирішив суд

У суді наголосили, що українець звернувся за медичною допомогою пізніше за відмову від повістки й протягом майже року після інциденту наміру служити не виявив. Лише 7 жовтня цього року він пройшов медогляд та був визнаний ВЛК тимчасово непридатним на два місяці.

Суд не взяв до уваги доводи сторони захисту про неявку за станом здоров’я. Ухилянта визнали винним та призначили йому три роки позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одесі затримали групу чоловіків, які погрожували місцевим мобілізацією та вимагали гроші. Фігуранти перевдягались у військову форму або видавали себе за поліціянтів.

З 9 листопада у застосунку "Резерв+" запрацювала функція оформлення відстрочки для трьох категорій військовозобов’язаних. У Міноборони розповіли, що послугою вже скористались приблизно 40 тисяч українців.