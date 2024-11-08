В Одесі група чоловіків вдавала з себе працівників ТЦК і заробляла на військовозобов'язаних

За одне "патрулювання" спільники могли отримувати від 40 тисяч гривень. Якщо "затримані" відмовлялися платити — фігуранти застосовували фізичне та психологічне насилля.

В Одесі затримали групу чоловіків, які погрожували мобілізацією містянам, а натомість вимагали гроші. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Зазначається, що зловмисники перевдягалися у військову та поліцейську форми і видавали себе за представників ТЦК та поліції. Вони зупиняли на вулицях чоловіків призовного віку, погрожували затриманим примусовою доставкою до ТЦК, але за гроші пропонували цього не робити. Якщо ж "затримані" відмовлялися – фігуранти застосовували фізичне та психологічне насилля.

За одне "патрулювання" спільники могли отримувати від 40 тисяч гривень.

"Учасників злочинної групи затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі вже оголосили їм про підозру за ч. 4 ст. 189 (Вимагання) ККУ", — повідомили у поліції.

Нагадаємо, що в Одеській області відтепер є село, яке назвали на честь Головного управління розвідки Міноборони України. Воно отримало назву Гурівське.