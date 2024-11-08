На Одещині на честь ГУР Міноборони назвали населений пункт: подробиці

Відповідне рішення ухвалили в межах декомунікації з метою відзначення внеску української спецслужби у захист України

В Одеській області відтепер є село, яке назвали на честь Головного управління розвідки Міноборони України. Воно отримало назву Гурівське. Про це повідомили у пресслужбі ГУР.

"На честь воїнів ГУР МО України у межах процесу декомунізації у Роздільнянському районі на Одещині село Першотравневе перейменували у Гурівське. Відповідне рішення ухвалили з метою відзначення важливого внеску української спецслужби у захист національних інтересів від зовнішніх загроз, зміцнення обороноздатності нашої держави та вшанування звитяг воєнних розвідників", — йдеться у повідомленні.

Як пояснили в Інституті Національної пам’яті України, під час повномасштабної війни з РФ бійці ГУР виконували і продовжують виконувати складні завдання — від стратегічної розвідки до бойових операцій зі звільнення українських земель, а також спеціальних місій на окупованих територіях та в тилу ворога, які підривають воєнний потенціал держави-агресора.

Село Гурівське на карті України

В ГУР подякували усім причетним за важливе рішення та відзначення у топоніміці подвигу воїнів ГУР і зауважили, що саме в Одесі народився видатний військовий діяч часів Української революції, генерал-хорунжий Армії УНР, один із організаторів військової спецслужби Державного Центру УНР в екзилі Всеволод Змієнко.

Нагадаємо, що 6 листопада дрони Головного розвідувального управління уразили російські кораблі в Каспійському морі під час атаки на території Дагестану. Пошкодження також могли отримати малі ракетні кораблі проєкту 21631.