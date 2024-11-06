Літаки-дрони ГУР уразили два кораблі в Дагестані: яке ППО їх захищало (фото, відео)

За словами російських журналістів, ППО не впоралася з "кукурудзяником з вибухівкою". Каспійську флотилію у складі кораблів "Татарстан" і "Дагестан" захищали такі комплекси, як 3М-47 "Гнучка", АК-630М-2 "Дует" та інші. Але в підсумку матроси автоматами відбивали наліт безпілотника.

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Вранці 6 листопада дрони Головного розвідувального управління уразили російські кораблі в Каспійському морі під час атаки на території Дагестану. Про це Фокусу повідомили джерела у відомстві.

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Дрони-камікадзе ГУР вперше уразили російські кораблі у Каспійському морі, — джерела Фокусу

"Унаслідок ударів БПЛА постраждали щонайменше два об'єкти в місті Каспійськ, що в республіці Дагестан, РФ. Зокрема, йдеться про, ймовірно, ракетні кораблі "Татарстан" і "Дагестан", — наводить "Радіо Свобода" цитату представників розвідвідомства.

Матроси відбивають наліт БПЛА літакового типу стрілецькою зброєю

Пошкодження також могли отримати малі ракетні кораблі проєкту 21631. Повідомляється, що відстань від державного кордону України до об'єкта ураження становить близько 1500 кілометрів.

Дрони ГУР уразили кораблі в Дагестані: яке ПВО захищало кораблі

За даними російських джерел, під час атаки в пункті базування перебував малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М". Він був оснащений комплексом 3М-47 "Гібка", автоматичною установкою АК-630М-2 "Дует" та іншими комплексами ППО.

Корабельна система ППО

Корабельна система ППО

Повідомляється, що все це перебувало під управлінням повноцінних бойових частин. Але відбивати наліт літака-дрона довелося корабельним матросам з автоматами. Хоча російські комплекси ППО за своїм призначенням і можливостями можуть уражати набагато складніші цілі, а не тільки "великий тихохідний західний кукурудзяник із вибухівкою на борту".

Нагадаємо, що 6 листопада український літак-дрон атакував базу Каспійської флотилії, яка раніше вела ракетні обстріли по території України.

Також повідомлялося, що, за даними ЗСУ, на Курахівському напрямку ЗС РФ нових позицій не захопила, але при цьому тиск посилюється.