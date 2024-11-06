Дрони-камікадзе ГУР вперше уразили російські кораблі у Каспійському морі, — джерела Фокусу

В результаті інноваційної спецоперації Головного управління розвідки вперше вдалося завдати ураження російській флотилії в Каспійському морі. Відстань від державного кордону України до обʼєктів складає близько 1500 кілометрів.

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Атака за допомогою дронів-камікадзе відбулася вранці у середу, 6 листопада, повідомляють джерела Фокусу в Головному управлінні розвідки. Внаслідок ударів БПЛА уражень зазнали щонайменше два об'єкти в м. Каспійськ у республіці Дагестан, РФ.

Зокрема, йдеться про, ймовірно, ракетні кораблі "Татарстан" та "Дагестан", також ймовірних пошкоджень зазнали малі ракетні кораблі проєкту 21631.

Згідно з повідомленнями в ЗМІ, на ураженому обʼєкті базуються частини берегових військ, включно з морською піхотою. Зазначається, що атакована флотилія завдавала ракетних ударів по Україні, а 177-й полк морської піхоти брав участь у боях у Херсонській і Запорізькій областях.

Внаслідок операцій також призупинено роботу аеропорту в м. Махачкала.

У розвідці зазначили, що відстань від державного кордону України до обʼєктів ураження складала близько 1500 кілометрів.

Керівник Центру протидії дезінформації Ради Нацбезпеки і оборони Андрій Коваленко також підтвердив атаку на порт у Каспійську, де перебували військові кораблі РФ.

Нагадаємо, за даними російських журналістів, для атаки по порту в Дагестані використовувався надлегкий літак-дрон А-22 "Летюча лисиця".

Також Фокус писав, що про дрон невідомого походження над Каспійськом, де швартуються носії крилатих ракет "Калібр", стало відомо ще 11 червня.