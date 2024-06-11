Дістались до порту РФ: над Дагестаном літає невідомий БПЛА, чути постріли, — соцмережі (відео)

Дрон невідомого походження літав над населеним пунктом на березі Каспійського моря. Поруч — порт ЗС РФ, у якому швартують носії крилатих ракет "Калібр".

Related video

У місті Каспійськ у Республіці Дагестан помітили безпілотник, який вільно ширяв над будинками. Поки він летів, було чути стрілянину. Останні кадри запису показують як БПЛА приземлявся, випустивши парашут. Про надзвичайну подію у російському регіоні на березі Каспійського моря розповіли у місцевому Telegram-каналі "ЧП Дагестан".

Перший допис про подію у російському місті з'явився у мережі близько 17:49. Місцеві жителі записали кадри з безпілотником, який пролітав над не вказаним населеним пунктом. Чути, як гудить літальний пристрій, і не чути, щоб працювали сили протиповітряної оборони ЗС РФ.

У наступних дописах уточнили, що БПЛА помітили саме над Каспійськом. На одному з відео зафіксували звуки пострілів зі стрілецької зброї. На останніх кадрах можна побачити, як дрон приземляється, випустивши червоний парашут.

Голова Республіки Дагестан Сергій Меліков у Telegram-каналі поки що не коментував появу дрона над регіоном. Також про подію не писали у каналі Міноборони Росії.

Каспійськ — місто на березі Каспійського моря, розташоване за 1 тис. км від України.

Удари по РФ - яка відстань від порту "Каспийск" в Дагенстані до України Фото: Google Maps

Зазначимо, раніше Фокус розповідав, чим особливе місто Каспійськ у Дагестані. Саме тут розташовано порт, у якому швартується каспійська флотилія ЗС РФ, і це одне з місць, куди росіяни можуть перевести кораблі з-під ударів морських дронів ГУР Міноборони. Супутникові фото показали, що ще у 2021 році порт перебудували і він отримав можливість приймати більшу кількість кораблів.

Крім того, OSINT-розслідувачі помітили, що з Чорного моря зникло кілька ракетоносіїв ЧФ Росії. Як з'ясувалось, їх доправили через Волго-Донський канал у порт, над яким 11 червня ширяв безпілотник. В підсумку аналітики зауважили, що з порту під Новоросійськом могли вивести чотири ракетоносії проєкту "Буян-М". Вони доповнили ще три аналогічних кораблі у Каспійському морі. Кожен з них може запустити по вісім крилатих ракет "Калібр", які дістануть до західних областей України.

Нагадуємо, 11 червня представник ГУР Міноборони розповіли про результати роботи морських дронів Magura, які полюють на російські кораблі у Чорному морі. Крім того, 8 червня далекобійні українські дрони дістались до аеродрому "Ахтубинск" і підбили там винищувач Су-57.