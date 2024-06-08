Нічні вибухи у Криму: окупаційна влада півострова каже, що знищила безекіпажний катер

За інформацією місцевих телеграм-каналів, перший вибух нібито пролунав в районі Балаклавської ТЕС, наступні — у районі Стрілецької бухти та у Темрюкському районі Краснодарського краю РФ.

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У ніч з 7 на 8 червня у тимчасово окупованому Криму було чутно серію вибухів у різних районах півострова. Окупаційна влада стверджує, що уночі було знищено безекіпажний катер. Про вибухи повідомив місцевий телеграм-канал "Крымский ветер".

Починаючи з 1:53, "Крымский ветер" повідомляв про вибухи у Криму. Зокрема, перший вибух нібито пролунав в районі Балаклавської ТЕС.

Згодом було повідомлення про звуки вибухів у Севастополі.

"Другий вибух у Севастополі був з боку моря — це морський дрон. Джерело повідомляє, що стало погано якомусь кораблю", — йшлося у повідомленні.

Пізніше там уточнили, що вибух у морі був у районі Стрілецької бухти.

"У Севастополі від вибуху морського дрона в районі Стрілецької бухти повилітали вікна", — написав "Крымский ветер" та додав фотопідтвердження.

В районі Стрілецької бухти повилітали вікна Фото: Крымский ветер

Цю інформацію підтвердив глава окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв.

"Гучні звуки, які було чутно в районі Стрілецької бухти, — це наш флот на зовнішньому рейді знищив безекіпажний катер. За даними рятувальної служби Севастополя, пошкоджень цивільної інфраструктури не зафіксовано", — написав Развожаєв.

О 4:06 "Крымский ветер" повідомив, що гучні вибухи чують ще й у Керчі, але з іншого боку протоки — у Темрюкському районі Краснодарського краю.

Офіційної інформації від українського Генштабу, Міністерства оборони та інших відомств чи посадових осіб України наразі немає.

Нагадаємо, у ніч з 6 на 7 червня всією територією України ширилась повітряна тривога, моніторингові телеграм-канали повідомляли про злет одразу чотирьох російських бомбардувальників Ту-95МС, а Польща підіймала в небо авіацію.

6 червня у Новошахтинську Ростовської області РФ горів нафтопереробний завод, який гасили пожежним потягом.