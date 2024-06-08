Ночные взрывы в Крыму: оккупационные власти полуострова говорят, что уничтожили безэкипажный катер

По информации местных телеграм-каналов, первый взрыв якобы прогремел в районе Балаклавской ТЭС, следующие — в районе Стрелецкой бухты и в Темрюкском районе Краснодарского края РФ.

Related video

В ночь с 7 на 8 июня во временно оккупированном Крыму была слышна серия взрывов в разных районах полуострова. Оккупационные власти утверждают, что ночью был уничтожен безэкипажный катер. О взрывах сообщил местный телеграм-канал "Крымский ветер".

Начиная с 1:53, "Крымский ветер" сообщал о взрывах в Крыму. В частности, первый взрыв якобы прогремел в районе Балаклавской ТЭС.

Впоследствии было сообщение о звуках взрывов в Севастополе.

"Второй взрыв в Севастополе был со стороны моря — это морской дрон. Источник сообщает, что стало плохо какому-то кораблю", — говорилось в сообщении.

Позже там уточнили, что взрыв в море был в районе Стрелецкой бухты.

"В Севастополе от взрыва морского дрона в районе Стрелецкой бухты повылетали окна", — написал "Крымский ветер" и добавил фотоподтверждение.

В районе Стрелецкой бухты повылетали окна Фото: Крымский ветер

Эту информацию подтвердил глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев.

"Громкие звуки, которые были слышны в районе Стрелецкой бухты, — это наш флот на внешнем рейде уничтожил безэкипажный катер. По данным спасательной службы Севастополя, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано", — написал Развожаев.

В 4:06 "Крымский ветер" сообщил, что громкие взрывы слышны еще и в Керчи, но с другой стороны пролива — в Темрюкском районе Краснодарского края.

Официальной информации от украинского Генштаба, Министерства обороны и других ведомств или должностных лиц Украины пока нет.

Напомним, в ночь с 6 на 7 июня по всей территории Украины распространялась воздушная тревога, мониторинговые телеграмм-каналы сообщали о взлете сразу четырех российских бомбардировщиков Ту-95МС, а Польша поднимала в небо авиацию.

6 июня в Новошахтинске Ростовской области РФ горел нефтеперерабатывающий завод, который тушили пожарным поездом.