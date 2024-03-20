Нова база флоту в Очамчирі в Абхазії: коли туди втечуть військові кораблі РФ (відео)

Грузинські активісти повідомили, що в порту Очамчира активно будується нова морська база РФ. Вони впевнені, що її введуть в експлуатацію у 2024 році.

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Безпілотник, запущений грузинським "Антиокупаційним рухом", зняв порт біля міста Очамчира в Абхазії (контрольована РФ частина Грузії). На відео можна побачити портові споруди, які майже не змінились з осені 2023 року, коли вперше стало відомо про можливе переведення туди Чорноморського флоту Росії. Експерти порталу Defense Express дослідили запис та оцінили можливість появи російських кораблів на новій морській базі.

На відео грузинських активістів можна побачити порт та бухту в Очамчирі, знятими з висоти десятка метрів. У якийсь момент у кадрі з'являється вантажівка, яка підвозить або вивозить якийсь вантаж. Особливо активного руху кораблів не помітно — БПЛА показав три судна.

Автори запису розповіли у коментарі порталу "Эхо Кавказа", що російська влада прискорено будує нову морську базу і готується ввести її в експлуатацію у 2024 році.

"На кадрах, наданих нашими друзями із Сухумі, добре видно, що в порту Очамчирі триває будівельний процес. Вже цього року порт має бути зданий в експлуатацію, але вже як військовий порт, який прийме російські військові кораблі. Росіяни працюють, будівельна техніка рухається по всьому периметру, йде досить активний процес підготовки порту", — заявили грузинські активісти.

ЧФ РФ — чи буде готова нова морська база в Абхазії

Експерти порівняли супутникові світлини Google maps, зроблені у жовтні 2022 році, із зображенням порту, зробленими у березні 2024 року. На їх думку, жодних новобудов не помітно. Натомість добре видно вугільний майданчик, з якого везуть контрабандне вугілля "під контролем ФСБ РФ".

ЧФ РФ — як виглядає порт в Очамчирі Фото: Defence Express

Нова будівля на території порту дійсно з'явилась, але її почали споруджувати ще у 2021 році, — пояснюється у статті. Крім того, експерти висловили сумніви, що місцевість придатна для перебазування усього Чорноморського флоту (у якому залишилось 51 корабель) і що якась підготовка все ж іде. Сумніви ґрунтуються на двох міркуваннях.

По-перше, площа бухти в Очамчирі надто мала — близько 200 кв. м.

ЧФ РФ — бухта в Очамчирі Фото: Google Maps

По-друге, ступінь перебудови можна оцінити за фото порту у Каспійському морі, куди РФ перебазувала каспійську флотилію. На світлинах, зроблених у 2015 та 2021 рр., можна побачити суттєві переробки. При цьому в Очамчирі нічого подібного немає.

Кораблі РФ — як виглядає база каспійського флоту Фото: Defence Express

Також експерти зауважили, що Кремль чомусь не турбується, що новий порт буде надто близько до НАТО: військові бази Туреччини, члена альянсу, розташовані за 180 км. Зазначимо, відстань від Очамчирі до українського берега — близько 900 км.

ЧФ РФ — відстань від бухти в Очамчирі до України Фото: Google Maps

Зазначимо, протягом двох років російсько-української війни Чорноморський флот РФ втратив 14 кораблів (з 65) та одну субмарину (з семи). Одна з перших найвідчутніших втрат — крейсер "Москва", який українці пустили на дно за допомогою установки "Нептун". Після цього з певною періодичністю отримували пошкодження або вибухали ракетні катери та патрульні кораблі ЧФ РФ. Останні удари Сили оборони України завдали у перші місяці 2024 року: зокрема, саме тоді РФ втратила десантний корабель "Цезарь Куников" та ракетний катер "Ивановец".

Українські спецслужби розповіли, що для атак на російський флот використовують надводні безпілотники Magura V5. Пристрої здатні перевозити до 300 кг вибухівки, рухаються на відстань до 900 км, при цьому ними керує оператор, який може перебувати десь у Києві.

Нагадуємо, 20 березня розвідка Великої Британії зазначила спроби РФ сховати Чорноморську флотилію, яка потерпає від атак українських дронів. Тим часом міністр оборони РФ Сергій Шойгу відвідав окупований Крим: інспектував, чи можна звіти запускати "Калібри".