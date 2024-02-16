ВДК відіграють важливу роль: чим ЗСУ допоможе потоплення десантних кораблів РФ, — The Economist

На думку видання, націлювання на великі десантні кораблі переслідує чітку стратегічну мету. Вони можуть перевозити до 500 тонн вантажу і забезпечують швидке вивантаження на сушу. Успішні атаки на ці кораблі послаблюють потенційні можливості Росії.

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Незважаючи на велику перевагу Росії на суші, українська військово-морська кампанія проти Чорноморського флоту приносить разючі результати. За останні сім місяців Україна знищила вже чотири десантні кораблі, включно з нещодавнім потопленням "Цезаря Куникова". Про це пише британське видання The Economist.

Останній успіх — знищення десантного корабля "Цезар Куников" — є вже четвертим за останні сім місяців. Цей флотський інцидент стався всього за два тижні після потоплення іншого російського військового корабля — ракетного катера "Ивановец". Українські військові повідомили, що "Цезар Куников" був атакований вранці 14 лютого біля берегів Криму українськими морськими безпілотниками Magura V5.

Це вже четверте судно проєкту 775 (клас "Ропуха" за кодифікацією НАТО), "або знищене, або пошкоджене" внаслідок українських атак за останні сім місяців. У серпні атаковано "Оленегорский горняк", у вересні — "Минск", що перебував на ремонті в Севастополі, а також знищено підводний човен класу "Кило". У грудні на прикріпленому до флоту катері "Новочеркасск" також була здійснена успішна атака.

Як зазначає видання, націлювання на великі десантні кораблі переслідує чітку стратегічну мету. Вони можуть перевозити до 500 тонн вантажу — наприклад, десять основних бойових танків і 340 солдатів одночасно. Крім того, вони мають конструкцію roll-on/roll-off, що дозволяє їм вивантажувати вантажі набагато швидше, ніж звичайним кораблям.

"Якби українцям вдалося тимчасово вивести з ладу Керченський міст, що зв'язує материкову частину Росії з Кримом, "Ропухи" могли б зіграти вирішальну роль у постачанні російських військ на фронті. Росія має в своєму розпорядженні обмежену кількість "Ропух", які вона могла б перекинути з Північного або Балтійського флотів у тому малоймовірному випадку, якби Туреччина дозволила їм увійти в Чорне море, але вони будуть однаковою мірою вразливими для українських атак", — ідеться в матеріалі.

Видання підкреслює, що успіх української операції заснований на використанні морських безпілотників Magura V5. Ці дрони, розроблені державною українською компанією "СпецТехноЕкспорт", є ефективною зброєю, здатною завдавати ударів по цілях на значній відстані. Їх застосування демонструє високий рівень майстерності та технічної переваги українських збройних сил у морських операціях.

Потоплення "Цезаря Кунікова" має стратегічне значення, оскільки десантні кораблі цього класу можуть перевозити великі вантажі і відігравати важливу роль у постачанні російських військ у Криму. Успішні атаки на ці кораблі послаблюють потенційні можливості Росії в регіоні і демонструють рішучість України в захисті своїх інтересів.

Одним із найважливіших наслідків морської операції України є відкриття коридору для торговельних суден, що перевозять зерно та інші товари. Це сприяє економічному розвитку країни і зміцнює її позицію в регіоні.

"Виступаючи на пресконференції 14 лютого після звістки про "Цезаря Куникова", Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО, сказав: "Ще кілька місяців тому мало хто вірив, що таке можливо. Але зараз експорт зерна з України здійснюється навіть без угоди з Росією. Це говорить про майстерність і компетентність українських збройних сил", — резюмує The Economist.

Нагадаємо, що глава ГУР МО Кирило Буданов заявив, що 5 дронів MAGURA знищили ВДК "Цезар Куников" із військовим вантажем. За словами глави розвідки, екіпаж корабля становить 90 осіб, про кількість врятованих буде відомо пізніше, оскільки пошуково-рятувальна операція російських військ триває.

Нагадаємо також, що за словами спікера української розвідки Андрія Юсова, на кораблі "Цезар Куников", можливо, крім особового складу, перевозили боєкомплект. За попередньою інформацією, нікому з екіпажу вижити не вдалося.