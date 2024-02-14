Знищення ВДК "Цезарь Куников": корабель міг перевозити ракетне озброєння, — ГУР (відео)

За словами представника української розвідки Андрія Юсова, противник за допомогою корабля міг перевозити не тільки особовий склад, а й боєкомплект. Попередньо нікому з екіпажу не вдалося врятуватися.

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14 лютого на території тимчасово окупованого Кримського півострова вдалося знищити великий десантний корабель (ВДК) "Цезарь Куников", який міг перевозити ракетне озброєння для ЗС РФ. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МОУ) Андрій Юсов в ефірі "Радіо Свобода".

За його словами, корабель може перевозити не тільки особовий склад, як прийнято вважати. Противник використовував цей вид техніки для того, щоб поповнювати боєкомплект, серед якого, найімовірніше, ракети.

"У цьому випадку на борту перебував боєкомплект, найімовірніше ракетне озброєння. За попередньою інформацією, більшість екіпажу не вдалося врятувати. Ми бачимо, що є детонація і процес затоплення був досить інтенсивним і швидким", — заявив Андрій Юсов.

Водночас він не відкидає варіанту того, що комусь усе ж таки вдалося врятуватися після аварії великого десантного корабля "Цезарь Куников". Наразі триває аналіз того, скільки могло бути людей на борту, однак найімовірніше йдеться про десятки людей.

Чергові втрати для РФ ставлять хрест на десантних операціях росіян проти України найближчим часом, продовжив Андрій Юсов.

"Бачимо, що Україна успішно воює в Чорному морі, хоча Чорноморський флот — це діамант у короні російської пропаганди, але з початку повномасштабного вторгнення понад 20% плавзасобів Чорноморського флоту вже знищено", — підсумував представник ГУР МОУ.

Нагадаємо, що 14 лютого ЗСУ та ГУР МОУ знищили російський ВДК "Цезарь Куников" за допомогою ударних морських дронів. Це сталося в територіальних водах України біля Алупки в Криму.

Представник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук додав, на судні могло перебувати до 90 російських моряків. Поки що відсутня офіційна інформація щодо чисельності противника на кораблі, однак втрати серед особового складу мають бути суттєвими.