Подалі від Криму: ЗС РФ будують військово-морську базу за 900 км від України, — Буданов

Російська база в Абхазії ще не збудована. Однак місце швартування кораблів РФ вже стало ціллю для української зброї, заявив командувач ВМС України.

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РФ почала будувати військово-морську базу, на якій стоятимуть кораблі Чорноморського флоту. Базу розмістять на території окупованої частини Грузії — в Абхазії, яка перебуває під контролем Кремля. Про нові рішення країни-агресора заявив голова ГУР Міністерства оборони Кирило Буданов у інтерв'ю виданню Le Monde.

Буданов вказав, що можливе місце розташування нової військової бази ЗС РФ — місто Очамчира на східному узбережжі Чорного моря, підконтрольне тимчасово окупованій росіянами Абхазії, частині Грузії. Голова ГУР не навів деталей проєкту Кремля. Однак відзначив, що Україна і надалі буде отримувати під контролем мореплавні шляхи у північній частині моря. Також в межах досяжності — газовидобувні платформи неподалік від західного узбережжя Кримського півострова.

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Зазначимо, Очамчир — абхазьке місто, у якому до російської окупації проживало близько 20 тис. осіб. Починаючи з 2009 року РФ розглядала цю місцевість як можливе місце базування частини флоту: ці плани відновились у 2022 році під час вторгнення в Україну. Зокрема, президент Володимир Путін у жовтні 2023 року зустрівся з місцевим проросійським політиком Асланом Бжанією та оголосив про укладання відповідної угоди — про це написали на порталі BBC.

Водночас, як повідомили в Управлінні іноземних військових досліджень (The Foreign Military Studies Office, FMSO) армії США, біля Очамчирі на сьогодні немає глибоководних портів, придатних для базування військових кораблів РФ.

Тим часом командувач МВС України віцеадмірал Олексій Неїжпапа прокоментував можливі дії росіян. Військовий у розмові з журналістами "Української правди" відзначив, що ворог дійсно намагається перевести флот в Абхазію через недоліки портів у Севастополі (надто закритий) та у Новоросійську (надто відкритий). Також він заявив, що новозбудований порт стане "законною ціллю" для Сил оборони України: місцевість вже використовували для швартування російських катерів.

Зазначимо, відстань від майбутньої військово-морської бази РФ до української території — близько 900 км.

Відстань від берегів Абзахії до України Фото: Google Maps

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Зазначимо, за майже два роки війни РФ втратила 23 військових кораблів та одну підводну субмарину. Військові судна знищували протикорабельними ракетами — наприклад, так потопили російський флагман "Москва". Також застосовували морські дрони — так підбили десантний корабель у Новоросійську. Також відбулось влучання британськими ракетами Storm Shadow: вони вдарили по штабу ЧФ у Севастополі восени 2023 та по ВДК "Новочеркасск" у Федосії. Під час останнього удару могли загинути майже 80 осіб екіпажу: про це повідомляли росЗМІ, але офіційно не підтвердили у російській владі.

Нагадуємо, 12 січня в Київ прибув прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. У офісі британського прем'єра повідомили, що країна продовжить надавати Україні далекобійні ракети для ударів по російських позиціях.