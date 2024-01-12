Приїхав укласти "історичну угоду": прем'єр Великої Британії Сунак вже у Києві (фото)

Британський прем’єр Ріші Сунак дістався Києва президентським потягом. Він заявив, що приїхав в Україну передати "просте повідомлення".

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З’явились перші фото з візиту прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака у Київ. Відповідні кадри 12 січня опублікували в Getty Images.

На фото видно, що на столичний вокзал британський політик прибув президентським потягом. Кадри, зроблені у VIP-вагоні, вказують, що він приїхав у компанії заступника начальника штабу оборони та командувача Королівської морської піхоти генерала Гвіна Дженкінса.

Ріші Сунак з Гвіном Дженкінсом Фото: Getty Images

Згодом також з’явились фото з самого вокзалу. На них видно, як прем’єр Великої Британії спускається з потяга на платформу.

Ріші Сунак на вокзалі у Києві Фото: Getty Images

Сам Сунак також опублікував у соцмережах перше фото зі своєї поїздки у Київ. Він підкреслив, що приїхав "передати просте повідомлення".

"Наша підтримка не може і не послабиться. Усім українцям, Британія з вами — скільки завгодно", — написав британський прем’єр.

Ріші Сунак у Києві Фото: Twitter / Ріші Сунак

Сунак оголосить новий пакет допомоги

На урядовому сайті Великої Британії повідомили, що мета візиту їхнього прем’єра — оголошення нового пакету допомоги для України.

Британці збільшать підтримку України до 2,5 мільярда фунтів. Новий пакет допомоги включає "наймасштабніші зобов’язання" щодо безпілотників.

Пресслужба наголосила, що Сунак та президент України Володимир Зеленський підпишуть "історичну угоду" про співпрацю у сфері безпеки.

"Я прибув сьогодні з єдиним меседжем: Британія також не похитнеться. Ми стоятимемо поруч з Україною і в найтемніші години, і у кращі прийдешні часи. Велика Британія вже є одним з найближчих партнерів України, тому що ми визнаємо, що їх безпека є нашою безпекою. Сьогодні ми робимо крок уперед, збільшуючи нашу військову підтримку, надаючи тисячі високотехнологічних дронів та підписавши нову угоду у сфері безпеки, щоб надати Україні довготривалі зобов’язання", — заявив британський прем’єр-міністр.

Нагадаємо, Фокус передавав деталі щодо змісту безпекової угоди, яку мають укласти Велика Британія та Україна. Також повідомлялось, що окрім фінансування виробництва БПЛА у новий пакет допомоги входять далекобійні ракети, системи ППО та артснаряди.

11 січня Фокус публікував основні заяви Зеленського з його візиту в Латвію.