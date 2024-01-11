Гарантії безпеки, НАТО і допомога Заходу: про що говорив Зеленський у Латвії (відео)

За словами глави держави, поки Захід усе ще сумнівається у виділенні нових пакетів зброї, в Україні продовжують гинути люди. Також президент розповів про провали ЗС РФ на полі бою.

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Президент України Володимир Зеленський прибув до Латвії з офіційним візитом, де поспілкувався з місцевими представниками засобів масової інформації. Фокус зібрав основні заяви глави держави.

Візит Зеленського до Латвії: західна допомога

Насамперед він висловився стосовно допомоги Заходу, яка, на думку однієї з журналісток, що поставила запитання, почала вщухати. Президент як приклад навів системи протиповітряної оборони.

Володимир Зеленський заявив, що безумовно вдячний партнерам за надану підтримку. Усім тим, хто надавав системи ППО Patriot, NASAMS, IRIS-T і багато інших, які захищають мирне населення від ракетних ударів. Але цього недостатньо, адже обстрілів стає дедалі більше і люди продовжують гинути.

"А як жити спокійно і спати, якщо ти розумієш, що в тебе є десятки таких систем (Patriot), а Україні якби дали сьогодні 7 систем, то люди в Харкові, в Херсоні, в Одесі не гинули б? Можна з цим нормально жити?" — заявив Володимир Зеленський.

Глава держави вкрай не розуміє такого ставлення з боку Заходу.

Окремо він торкнувся того, що тривають затримки з поставками західного озброєння. Українські військові змушені по кілька місяців чекати на обіцяні пакети допомоги, а в цей час люди продовжують помирати.

До слова, Володимир Зеленський також поділився, що деякі зразки західного озброєння сильно допомагають на полі бою. Він не може говорити відкрито, проте Сили оборони за добу з його допомогою знищили чимало бойової авіації противника.

"Партнери передали нам деяку далекобійну зброю. Я не буду говорити яку, але партнери зрозуміють. Ми знищили 26 гвинтокрилiв за добу, 12 літаків, які піднімалися і били потім ракетами, проти яких ці системи і працювали. Ми 12 знищили за раз. Просто було чим", — заявив президент.

Візит Зеленського до Латвії: ухвалення реформ

Також на зустрічі з журналістами президент України заявив, що склад Кабінету міністрів великий, проте зараз його скорочувати не будуть. Київ продовжує знижувати рівень бюрократії, бореться з корупцією та переймається своєю безпекою й оборонним сектором. Усе це відбувається в умовах війни.

"Ми знижуємо рівень бюрократії, але її ще дуже багато. І тут дуже допомагає цифровізація. Ми розуміємо, що інституції дуже роздуті, що Кабмін — роздутий. Але нехай вони не бояться, я маю на увазі, що керувати, загалом, такою великою "махіною" дуже складно. А сьогодні завдяки діджиталізації можна робити простіше. Я проводжу багато нарад сьогодні онлайн і це нормально", — заявив Володимир Зеленський.

Глава держави переконаний, що сьогодні Україна більш реформована, ніж будь-яка інша держава, що не перебуває у стані війни. Київ змушений це робити, адже на початку повномасштабної війни росіяни зламали всі сайти, тому необхідно було оперативно посилювати кібербезпеку. Через 2 роки продовжує працювати банківська система, всі сайти і державні послуги.

Також триває робота і над іншими реформами, серед яких захист соціальної інфраструктури, критичної, реформа оборонного сектору.

"Впровадження реформ — не завдання, яке приходить звідкись згори від тієї чи іншої держави або інституції, від МВФ або ЄС тощо. Реформи — це великий і тривалий процес. Країни в ЄС і НАТО досі проводять реформи. Оскільки це формат розвитку людини, держави, суспільства, просто розвитку світу. Без реформ це неможливо", — заявив Володимир Зеленський.

Візит Зеленського до Латвії: гарантії безпеки

За словами президента, Україна продовжує працювати над гарантіями безпеки і зовсім скоро можуть з'явитися перші публічні подробицями з цього приводу. Попередньо, оцінка має бути сприятливою.

"Йде дуже непросто, але думаю, що найближчим часом ми зможемо продемонструвати суспільствам — не тільки українським — перший драфт. Є закриті непублічні норми, але загальні речі зможемо показати. Думаю, що оцінка буде позитивною", — каже Володимир Зеленський.

Візит Зеленського до Латвії: саміт НАТО

Гарантії безпеки, про які глава держави розповів раніше, є безпосередніми кроками Києва до безпекового блоку. Влітку 2024 року у Вашингтоні відбудеться ювілейний саміт Альянсу, де можуть бути ухвалені важливі рішення стосовно України, але потрібні більш конкретні дії з боку Заходу.

"Ми хотіли б побачити реальний крок від країн НАТО, який наближає Україну до організації, щоб не було стагнації. Це дуже потрібно не тільки для нас, а й для Вашингтона, щоб це був вдалий і потужний саміт, щоб країни НАТО показали, що вони не бояться Росії", — продовжує президент України.

Якщо Захід демонструватиме страх перед Кремлем, то це буде фатальна помилка, каже Володимир Зеленський, адже його російський колега Володимир Путін отримує від цього додаткові амбіції.

Візит Зеленського до Латвії: ситуація на фронті

Президент України закликав не вірити чуткам і наративам, які поширює російська пропаганда. Їхні війська не змогли окупувати великі міста і просунутися вперед. Їхній максимум — окупація кількох будинків у тому чи іншому населеному пункті, який вони продовжують руйнувати.

Як приклад глава держави навів Бахмут, захопленню якого раділи росіяни. Приводів для гордості там мало, вважає Володимир Зеленський, адже по суті противник просто знищив місто.

"Росіяни так і не змогли захопити жодне велике місто, тому що там залишалися люди. І вони цього побоюються", — каже глава держави.

Страх полягає в тому, що ЗС РФ бояться повторити ще раз Бучу. Для цього і здійснюються удари по мирних містах, щоб люди звідти тікали самостійно. У великих містах люди залишаються, тому здебільшого окупанти не намагаються просуватися до них.

Зараз президент РФ Володимир Путін готується до виборів, тому був наказ для окупантів домогтися маленьких перемог на фронті. Для цього йде накопичення ресурсів і підготовка до контрнаступальних дій. Вони точно будуть з боку ЗС РФ.

"Вони накопичують війська? Накопичують. Вони сказали, що візьмуть Авдіївку? Вони її не взяли. Вони хочуть це зробити? Так", — продовжує Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 11 січня Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Латвії, де стало відомо про новий пакет військової допомоги для України. За словами латвійського президента Едгарса Рінкевичса, Рига продовжить надавати підтримку Києву до перемоги над Росією. Також було підписано додатковий меморандум про військову співпрацю.