Гаубиці, ракети, гелікоптери: що увійде в новий пакет допомоги для України від Латвії

За словами латвійського президента Едгарса Рінкевичса, Рига продовжить надавати підтримку Києву до перемоги над Росією. Також було підписано додатковий меморандум про військову співпрацю.

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Латвія готує новий пакет військової допомоги, який буде передано Україні для боротьби з російською агресією. Про це заявив президент Едгарс Рінкевичс під час спільної пресконференції з лідером України Володимиром Зеленським у Ризі 11 січня.

За його словами, Латвія збирається підтримувати Україну скільки буде потрібно, а значить до перемоги над Російською Федерацією. Також не припиняться поставки військової допомоги, якої зараз так потребують Збройні сили. За час повномасштабної війни балтійська держава виділила допомоги більш ніж на 1% свого ВВП і ця сума перевищує 600 мільйонів євро.

11 січня Едгарс Рінкевичс поінформував свого українського колегу Володимира Зеленського, що Рига підготувала ще один пакет допомоги. Він враховуватиме:

гаубиці;

боєприпаси;

протитанкову зброю;

ракети;

гелікоптери;

дрони;

пристрої зв'язку;

генератори;

екіпірування.

До речі, Латвія взяла на себе також зобов'язання вести коаліцію дронів у межах "Рамштайна", про що додатково було заявлено на пресконференції.

Володимир Зеленський і Едгарс Рінкевичс під час зустрічі збираються додатково підписати меморандуми про військову співпрацю. Туди буде включено виробництво дронів, які так необхідні зараз Україні на фронті.

"Буде також міжурядова угода про допомогу Україні. Раніше Сейм проголосував надати понад 500 млн євро на програму з реконструкції протягом 3 років — програма концентруватиметься на Чернігівську область", — підсумував президент Латвії.

Нагадаємо, днем раніше Володимир Зеленський відвідав з офіційним візитом Литву, де президент Ґітанас Науседа оголосив про новий пакет допомоги Україні на 200 мільйонів євро. Уже в січні Київ отримає від Вільнюса боєприпаси, генератори та системи детонації, а в лютому — бронетранспортери М5777.