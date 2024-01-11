Гарантии безопасности, НАТО и помощь Запада: о чем говорил Зеленский в Латвии (видео)

По словам главы государства, пока Запад все еще сомневается в выделении новых пакетов оружия, в Украине продолжают погибать люди. Также президент рассказал о провалах ВС РФ на поле боя.

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Латвию с официальным визитом, где пообщался с местными представителями средств массовой информации. Фокус собрал основные заявления главы государства.

Визит Зеленского в Латвию: западная помощь

В первую очередь он высказался касаемо помощи Запада, которая по мнению одной из журналисток, задавшей вопрос, начала утихать. Президент в качестве примере навел системы противовоздушной обороны.

Владимир Зеленский заявил, что безусловно благодарен партнерам за оказанную поддержку. Всем тем, кто предоставлял системы ПВО Patriot, NASAMS, IRIS-T и многие другие, которые защищают мирное население от ракетных ударов. Но этого недостаточно, ведь обстрелов становится все больше и люди продолжают погибать.

"А как жить спокойно и спать, если ты понимаешь, что у тебя есть десятки таких систем (Patriot), а Украине если бы дали сегодня 7 систем, то люди в Харькове, в Херсоне, в Одессе не погибали бы? Можно с этим нормально жить?" — заявил Владимир Зеленский.

Глава государства крайне не понимает такого отношения со стороны Запада.

Отдельно он коснулся того, что продолжаются задержки с поставками западного вооружения. Украинские военные вынуждены по несколько месяцев ждать обещанные пакеты помощи, а в это время люди продолжают умирать.

К слову, Владимир Зеленский также поделился, что некоторые образцы западного вооружения сильно помогают на поле боя. Он не может говорить открыто, однако Силы обороны за сутки с его помощью уничтожили немало боевой авиации противника.

"Партнеры передали нам некоторое дальнобойное оружие. Я не буду говорить какое, но партнеры поймут. Мы им уничтожили 26 вертолетов за сутки, 12 самолетов, которые поднимались и били потом ракетами, против которых эти системы и работали. Мы 12 уничтожили за раз. Просто было чем", — заявил президент.

Визит Зеленского в Латвию: принятие реформ

Также на встрече с журналистами президент Украины заявил, что состав Кабинет министра большой, однако сейчас его сокращать не будут. Киев продолжает снижать уровень бюрократии, борется с коррупцией и переживает за свою безопасность и оборонный сектор. Все это происходит в условиях войны.

"Мы снижаем уровень бюрократии, но ее еще очень много. И тут очень помогает цифровизация. Мы понимаем, что институции очень раздуты, что Кабмин – раздутый. Но пусть они не боятся, я имею ввиду, что руководить, в целом, такой большой "махиной" очень сложно. А сегодня благодаря диджитализации можно делать проще. Я провожу много совещаний сегодня онлайн и это нормально", — заявил Владимир Зеленский.

Глава государства убежден, что сегодня Украина более реформирована, чем любое друго государство, которе не находится в состоянии войны. Киев вынужден это делать, ведь в начале полномасштабной войны россияне сломали все сайты, поэтому необходимо было оперативно усиливать кибербезопасность. Спустя 2 года продолжает работать банковская система, все сайты и государственные услуги.

Также продолжается работа и над другими реформами, среди которых защита социальной инфраструктуры, критической, реформа оборонного сектора.

"Внедрение реформ не задание, которое приходит откуда-то сверху от того или иного государства или институции, от МВФ или ЕС и т.д. Реформы – это большой и длительный процесс. Страны в ЕС и НАТО до сих пор проводят реформы. Поскольку это формат развития человека, государства, общества, просто развития мира. Без реформ это невозможно", — заявил Владимир Зеленский.

Визит Зеленского в Латвию: гарантии безопасности

По словам президента, Украина продолжает работать над гарантиями безопасности и совсем скоро могут появиться первые публичные подробностями по этому поводу. Предварительно, оценка должна быть благоприятной.

"Идет очень непросто, но думаю, что в ближайшее время мы сможем продемонстрировать обществам — не только украинскому — первый драфт. Есть закрытые непубличные нормы, но всеобщие вещи сможем показать. Думаю, что оценка будет положительной", — говорит Владимир Зеленский.

Визит Зеленского в Латвию: саммит НАТО

Гарантии безопасности, о которых глава государства рассказал ранее, являются непосредственными шагами Киева к блоку по безопасности. Летом 2024 года в Вашингтоне состоится юбилейный саммит Альянса, где могут быть приняты важные решения касаемо Украины, но нужны более конкретные действия со стороны Запада.

"Мы хотели бы увидеть реальный шаг от стран НАТО, который приближает Украину к организации, чтобы не было стагнации. Это очень нужно не только для нас, но и для Вашингтона, чтобы это был удачный и мощный саммит, чтобы страны НАТО показали, что они не боятся России", — продолжает президент Украины.

Если Запад будет демонстрировать страх перед Кремлем, то это будет фатальная ошибка, говорит Владимир Зеленский, ведь его российский коллега Владимир Путин получает от этого дополнительные амбиции.

Визит Зеленского в Латвию: ситуация на фронте

Президент Украины призвал не верить слухам и нарративам, которые распространяет российская пропаганда. Их войска не смогли оккупировать большие города и продвинуться вперед. Их максимум — оккупация нескольких домов в том или ином населенном пункте, который они продолжают разрушать.

В качестве примера глава государства привел Бахмут, захвату которого радовались россияне. Поводов для гордости там мало, считает Владимир Зеленский, ведь по сути противник попросту уничтожил город.

"Россияне так и не смогли захватить ни один большой город, потому что там оставались люди. И они этого опасаются", — говорит глава государства.

Страх заключается в том, что ВС РФ боятся повторить еще раз Бучу. Для этого и совершаются удары по мирным городам, чтобы люди оттуда убегали самостоятельно. В больших городах люди остаются, поэтому в большинстве своем оккупанты не пытаются продвигаться к ним.

Сейчас президент РФ Владимир Путин готовится к выборам, поэтому был приказ для оккупантов добиться маленьких побед на фронте. Для этого идет накапливание ресурсов и подготовка к контрнаступательным действиям. Они точно будут со стороны ВС РФ.

"Они накапливают войска? Накапливают. Они сказали, что возьмут Авдеевку? Они ее не взяли. Они хотят это сделать? Да", — продолжает Владимир Зеленский.

Напомним, 11 января Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Латвию, где стало известно о новом пакете военном помощи для Украины. По словам латвийского президента Эдгарса Ринкевичса, Рига продолжит оказывать поддержку Киеву до победы над Россией. Также был подписан дополнительный меморандум о военном сотрудничестве.