"Активы должны быть найдены и конфискованы": Зеленский призвал усилить давление на Россию (видео)

В России, по словам президента Украины Владимира Зеленского, есть дефицит оружия и вооружения, который влияет на устойчивость на фронте.

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Россия должна понести полную ответственность за нападение на Украину и совершенные преступления. Об этом руководитель украинского государства Владимир Зеленский сказал на встрече с представителями СМИ по результатам переговоров с президентом Эстонии Аларом Карисом.

Политик отметил, что стоит искать активы России у мира. Он призвал заморозить их, поскольку РФ должна заплатить полную цену за агрессию.

"Ее активы и активы всех лиц, которые связаны с государством агрессором должны быть найдены заморожены и в конце концов конфискованы", — заявил Зеленский.

Он обратил внимание на то, что такая пауза поможет оккупантам. Политик также прокомментировал и способность цивилизованных государств увеличить производство.

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"Мир также не успевает наполнять склады Украины. Но сейчас у РФ есть дефицит и мы видим, как этот дефицит влияет на их устойчивость", — заявил Зеленский.

Президент Украины дал понять, что России не стоит давать времени на передышку. Так действия могут завершиться большой трагедией.

"Дать паузу? Рискнуть? Дать два-три года России, она потом может переехать нас", — отметил Зеленский.

Помощь от Эстонии для Украины

Эстония 4 года будет выделять Украине 0,25% ВВП на оборону. С начала полномасштабной войны помощь Эстонии Украине составила 500 млн евро. Об этом сказала премьер-министр во время заседания Совета государственной обороны Эстонии.

Также она призвала другие страны Европы и Северной Америки унаследовать эстонский пример. Кроме этого в последующие годы Эстония будет выделять 14 млн евро в год на совместные с Украиной проекты на восстановление страны.

Напомним, 10 января Зеленский рассказал, как Украине победить в войне с российскими оккупантами. Украина, Молдова и страны Балтии должны объединиться, чтобы не дать возродиться империи, заявил президент во время визита в Литву.