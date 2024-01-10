На очереди — Эстония и Латвия: Зеленский приехал с неанонсированным визитом в Литву

Президент планирует встретиться с коллегой Гитанасом Науседой, а также премьером и спикером Сейма Литвы. Политики должны обсудить интеграцию Украины в Евросоюз и сотрудничество в области дронов.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский приехал с неанонсированным визитом в Литву. Об этом он сообщил 10 января в собственных соцсетях.

"Наши надежные друзья и принципиальные партнеры Литва, Эстония и Латвия. Впоследствии буду в Таллинне и Риге, а сегодня — Вильнюс", — написал лидер.

Он проинформировал, что встретится в Литве с президентом Гитанасом Науседой, премьером Ингридой Шимоните и спикером литовского Сейма Викторией Чмилите-Нильсен. Также в планах политика — встречи с представителями политических сил, журналистами и членами украинской общины.

Президент рассказал, что главными темами для обсуждения будут безопасность, интеграция в ЕС и НАТО, сотрудничество в области РЭБ и дронов, а также дальнейшая координация европейской поддержки.

"И конечно, наша большая благодарность. За бескомпромиссную поддержку Украины на протяжении всех 10 лет войны, а особенно сейчас, после начала полномасштабного вторжения", — добавил Зеленский.

Публикация Владимира Зеленского от 10 января Фото: Скриншот

Напомним, в Литве потроллили президента РФ Владимира Путина из-за его слов в новогодней речи. Лидер страны-агрессора заявил, что Россия никуда не отступит. Ему ответили, что двигаться и не надо.

9 января президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах Ставки. Обсуждение касалось усиления ПВО.