Россия не отступит: в Литве потроллили Путина из-за новогоднего поздравления (фото)

Экс-министр иностранных дел Линас Линкявичюс отреагировал на слова главы Кремля о том, что Россия может решать сверхсложные задачи и "никогда не отступит".

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В Литве отреагировали на слова Путина в новогоднем обращении о том, что Россия не собирается никуда отступать. По словам экс-главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, РФ и не нужно никуда двигаться, ведь у них "л*йно впереди, в прошлом и под ногами". Об этом он написал на своей странице в Х (Twitter).

"Путин по случаю Нового года заявил, что Россия никуда не отступит. А на самом деле — л*йно впереди, л*йно в прошлом и под ногами, поэтому не надо двигаться", — говорится в сообщении.

Фото: Скріншот

В частности, в своей речи российский президент не называл Украину и не упоминал войну, однако он заявил, что РФ может решать сверхсложные задачи и никогда не отступит.

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Также Путин сказал, что нет такой силы, которая могла бы их разъединить или остановить их развитие.

Напомним, в первый день нового года президент РФ посетил в госпитале раненых российских военных. Там он заявил, что основным враг для России является Запад, который якобы использует Украину для войны. Также по словам российского президента, Украина якобы не является врагом для РФ.

Тем временем в украинской разведке рассказали, при каком условии Россия завершит войну. Как пояснил заместитель главы ГУР Вадим Скибицкий на ход войны повлияет перенос боевых действий на временно оккупированный полуостров Крым, ведь он важен для РФ.