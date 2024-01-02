Начнет ли Украина переговоры, если Путина ликвидируют: у Зеленского ответили (видео)

В Офисе президента убеждены, что такие переговоры были бы "бессмысленными". Сначала Россия должна выполнить одно условие, и только тогда с ней будут говорить.

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Ликвидации президента РФ Владимира Путина недостаточно для старта переговоров между Украиной и Россией. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он отметил, что сейчас российская оппозиция не влияет ни на какие процессы. Однако даже если бы ей удалось "убрать" Путина, только одно это не создало бы условия для переговоров.

Подоляк отметил, что переговоры с Россией могут начаться только после того, как ее войска покинут территорию Украины. Уход вражеской армии будет означать, что факт агрессии закончился, и создаст условия для поиска договоренностей.

"Дальше, конечно же, надо будет вступать в разговоры, я бы не назвал их даже переговорами. Ультимативные разговоры, где надо будет сказать: вот такие преступления, вот такие разрушения, вот такие компенсации и репарации. Нормальный такой диалог вполне послевоенного плана", — объяснил чиновник.

По его словам, начинать переговоры, когда оккупанты до сих пор занимают какую-то часть территорий Украины, "странно". В таком случае получится, что Россия как агрессор достигла своих целей.

"Потому, что ответственности у России не будет. Если она остается на оккупированных территориях, ответственность у нее не наступает. Она будет везде говорить: "Подождите, а в чем мы виноваты? Какие военные преступления? Мы на этой территории остались — мы выиграли войну". Тогда вы сами подписываете себе исторический приговор", — подчеркнул советник главы ОП.

Он отметил, что тогда Россия останется такой как она есть, и агрессия продолжится. Такие переговоры были бы "бессмысленными".

"Переговоры об отсрочке смерти, называется. То есть вы готовы добровольно умереть как государство Украина, но просто договариваетесь об отсрочке на 5 лет, допустим. Это бессмысленно", — объяснил Подоляк.

Комментарий Михаила Подоляка (о переговорах с Россией — с 0:38)

В ГУР назвали одно условие, которое заставит Кремль задуматься о завершении войны в Украине.

Как передавали в ISW, Россия пока не заинтересована в честных переговорах и согласна только на капитуляцию Украины.