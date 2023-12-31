Россия хочет добиться максималистских целей в Украине и не настроена на переговоры, — ISW

По словам аналитиков, один из известных российских военкоров заявил, что Россия не заинтересована в "ограниченных предложениях".

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Россия не собирается отказываться от своих максималистских целей и не заинтересована в честных переговорах с Украиной. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В отчете от 30 декабря говорится, что заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил пропагандистам, что РФ согласится на "урегулирование" только тогда, когда Украина будет нейтральной, безъядерной, демилитаризованной и денацифицированной. По словам аналитиков, РФ хочет лишить Украину возможности защищать свою землю и свой народ, а также поставить в Киеве свое лояльное правительство.

В то же самое время, Галузин заявил, что Москва "никогда не отказывалась" от переговоров с Киевом, но у нее якобы "нет другого выбора", кроме как выполнить "поставленные задачи" войны.

Также аналитики заявили, что один из известных российских военкоров заявил, что Россия не заинтересована в "ограниченных предложениях". Речь идет о неких слухах о передаче РФ части оккупированных территорий Украины. По мнению неназванного пропагандиста, Украина еще недостаточно истощена, чтобы принять "катастрофическую капитуляцию".

"Известный военкор заявил 30 декабря, что война закончится, когда Украина позволит России захватить Харьков, Николаев, Одессу и другие украинские области", — сказано в отчете.

Напомним, что 28 декабря заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев очертил позицию Кремля на возможных переговорах с Украиной по мирному урегулированию в 2024 году. По его словам, война продолжится, а ее цель — разоружение украинских войск и смещение действующей власти в Киеве.

Кроме того, в Минобороны Польши рассказали, нападет ли Путин на НАТО. По словам госсекретаря польского оборонного ведомства Павла Залевского, российский президент является диктатором и получает ложные данные о ситуации в мире от своих подчиненных. Страны Запада должны сделать все, чтобы Кремль не смог победить.