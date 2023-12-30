"Не является сумасшедшим": в Минобороны Польши рассказали, нападет ли Путин на НАТО (видео)

По словам госсекретаря польского оборонного ведомства Павла Залевского, российский президент является диктатором и получает ложные данные о ситуации в мире от своих подчиненных. Страны Запада должны сделать все, чтобы Кремль не смог победить.

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Президент России Владимир Путин не решится атаковать страны НАТО, ведь это будет иметь для него колоссальные последствия. Об этом заявил государственный секретарь Польши Павел Залевский в комментарии "Еспресо.TV" 30 декабря.

По его словам, российский глава государства в некоторой степени является рациональным политиком и продолжает допускать ошибки. Одна из них была в феврале 2022 года, когда российская армия незаконно вторглась в Украину.

"К сожалению, так бывает, что диктаторы, а Путин им является, получают ложные данные от своих людей и не имеют возможности проверки этих данных, потому что создали такую систему. Но он не является сумасшедшим и не рискнет атаковать территорию НАТО, территорию стран Балтии, особенно принимая во внимание, что военное присутствие НАТО на восточном фланге растет и будет усиливаться", — заявил Павел Залевский.

В то же время, представитель Минобороны Польши добавил, что усиление восточного фланга не происходит в провокационный способ, поэтому Владимир Путин или его подчиненные не имеют аргументов для нарративов о том, что НАТО готовится атаковать Россию.

Сейчас страны Запада должны делать все для того, чтобы не дать Кремлю возможности для победы в Украине, продолжил Павел Залевский. Он считает, что НАТО показывает противнику то, что собирается оборонять каждый кусочек земли тех государств, которые входят в состав Альянса. В этом не должно быть ни у кого сомнений.

"В этом заключается вся логика этого союза и тех обязательств. Поэтому атака России на страны НАТО невозможна. Зато мы должны сделать все, чтобы Россия не выиграла войну против Украины, а Украина защитилась и могла быть частью Запада, потому что этого хотят украинцы и это является частью украинской идентичности. Это нельзя победить и Путин не победит", — добавил он.

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Напомним, 26 декабря сообщалось, что Литва допускает возможную агрессию РФ против НАТО, если Запад решит прекратить помогать Украине. В то же время, Гитанас Науседа заявил, что если ВС РФ не смогут повернуть на передовой все в свою сторону — россияне надолго "застрянут" и не смогут воевать на нескольких фронтах.