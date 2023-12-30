"Не є божевільним": у Міноборони Польщі розповіли, чи нападе Путін на НАТО (відео)

За словами держсекретаря польського оборонного відомства Павла Залевського, російський президент є диктатором і отримує неправдиві дані про ситуацію у світі від своїх підлеглих. Країни Заходу повинні зробити все, щоб Кремль не зміг перемогти.

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Президент Росії Володимир Путін не наважиться атакувати країни НАТО, адже це матиме для нього колосальні наслідки. Про це заявив державний секретар Польщі Павел Залевський у коментарі "Еспресо.TV" 30 грудня.

За його словами, російський глава держави певною мірою є раціональним політиком і продовжує припускатися помилок. Одна з них була в лютому 2022 року, коли російська армія незаконно вторглася в Україну.

"На жаль, так буває, що диктатори, а Путін ним є, отримують неправдиві дані від своїх людей і не мають можливості перевірки цих даних, тому що створили таку систему. Але він не є божевільним і не ризикне атакувати територію НАТО, територію країн Балтії, особливо зважаючи на те, що військова присутність НАТО на східному фланзі зростає і буде посилюватися", — заявив Павло Залевський.

Водночас представник Міноборони Польщі додав, що посилення східного флангу не відбувається в провокаційний спосіб, тому Володимир Путін чи його підлеглі не мають аргументів для наративів про те, що НАТО готується атакувати Росію.

Наразі країни Заходу мають робити все для того, щоб не дати Кремлю можливості для перемоги в Україні, продовжив Павло Залевський. Він вважає, що НАТО показує противнику те, що збирається обороняти кожен шматочок землі тих держав, які входять до складу Альянсу. У цьому не повинно бути ні в кого сумнівів.

"У цьому полягає вся логіка цього союзу і тих зобов'язань. Тому атака Росії на країни НАТО неможлива. Натомість ми маємо зробити все, щоб Росія не виграла війну проти України, а Україна захистилася і могла бути частиною Заходу, тому що цього хочуть українці і це є частиною української ідентичності. Це не можна перемогти і Путін не переможе", — додав він.

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Нагадаємо, 26 грудня повідомлялося, що Литва допускає можливу агресію РФ проти НАТО, якщо Захід вирішить припинити допомагати Україні. Водночас Гітанас Науседа заявив, що якщо ЗС РФ не зможуть повернути на передовій усе у свій бік — росіяни надовго "застрягнуть" і не зможуть воювати на кількох фронтах.