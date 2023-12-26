Если Запад прекратит помощь Украине: Литва допускает возможную агрессию РФ против НАТО

Президент страны Гитанас Науседа уверен, что если ВС РФ не смогут повернуть на передовой все в свою сторону — россияне надолго "застрянут" и не смогут воевать на нескольких фронтах.

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Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия может сделать попытку атаки на страны НАТО, если Запад прекратит поддержку Украины. Об этом литовский лидер сказал в интервью телеканалу TV3, которое приводит Delfi.

При этом Науседа заметил, что поддержка Украины, вероятно, не прекратится в ближайшее время.

"Это будет зависеть от сценария войны в Украине. Если России не удастся повернуть все в свою пользу, то, конечно же, она застрянет там надолго и не сможет воевать на нескольких фронтах. Если все будет иначе, и Запад вдруг отвернется от Украины, не будет оказывать ей необходимую помощь… Да, тогда может произойти так, но вероятность такого сценария невелика", – отметил он, комментируя разговоры об угрозе НАТО со стороны России.

Согласно высказыванию Науседы, "нет ясного ответа на вопрос о том, когда Россия может изменить свое поведение и пересмотреть свое отношение к НАТО".

Напомним, в НАТО ранее заявили о погружении России и Украины в "войну на истощение". На Западе говорят, что провал летнего контрнаступления ВСУ сделал текущий год горьким для Киева.

По мнению министра обороны Финляндии Антти Хяккянена, Европа вступает в новую холодную войну с Россией. Военное вторжение РФ в Украину навсегда изменило политический ландшафт Европы, полагает он.

Россия может попытаться атаковать Европу зимой 2024 или 2025 года. В это время в США временно не будет президента и быстро помочь ЕС не получится.