"Не сможет конкурировать": Европа вступает в холодную войну с РФ, — Минобороны Финляндии

По словам главы финского оборонного ведомства Антти Хяккянена, Запад думал, что война в Украине — краткосрочная проблема. Теперь ЕС нужно активизировать мощности своего производства на полную, чтобы Киев победил.

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Западные лидеры опасаются, что российское вторжение в Украину может в ближайшее время перерасти в "новую холодную войну". Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, передает Politico 22 декабря.

Хельсинки начал увеличивать производство патронов, однако если брать Европейский союз в целом, то он может испытывать трудности, передает издание. Союзники Украины могут не успевать за темпами российского производства.

"У России есть возможности и способность продолжать эту войну годами. Многие переоценивают, что Запад побеждает в этой войне, что Украина побеждает", — заявил Антти Хяккянен во время визита в США.

Правительство финского министра обороны удвоило производство боеприпасов, однако большую часть все же обязуется отправить Украине, ведь помощь западных союзников в последнее время сокращается, а вот военным на фронте необходимы ресурсы.

Насколько масштабным является изготовление помощи или какие именно боеприпасы получат ВСУ — в Хельсинки отказались называть. Пик увеличения производства должен произойти в 2027 году, а финансируется проект за счет инвестиций норвежской оборонной компании, которая на стартовый капитал выделила 25 миллионов долларов.

В то же время, финский министр убежден, что ситуация с западной помощью может измениться, однако для этого европейскому континенту необходимо немедленно активизироваться.

"У Украины есть все шансы победить, потому что западные страны обладают большими экономическими возможностями и могут поднять свою оборонную промышленность до такого уровня, с которым Россия не сможет конкурировать. Мы можем это сделать, и Украина может, но для этого нужны решительные шаги со стороны западных стран", — заявил Антти Хяккянен.

К слову, он также считает, что проблема роста военного производства в западных странах может быть связана с тем, что не все осознают серьезность ситуации. Полномасштабное вторжение России на территорию Украины навсегда изменило политический ландшафт Европы.

Многие могли быть убеждены в том, что вскоре конфликт будет решен, однако он продолжается уже практически два года.

"Я думаю, что многие западные страны считали, что это краткосрочная проблема. Но сейчас я думаю, что в США и в странах НАТО почти все понимают, что это конец последних 30 лет с момента распада Советского Союза. Теперь мы вступаем в своего рода новую холодную войну", — подытожил министр обороны Финляндии.

Напомним, 22 декабря майор запаса ВСУ в интервью Фокусу заявил, что Украине боеприпасов хватит до весны, но нужны новые поставки от Запада. Руководству ВСУ придется перенести на более длительный срок некоторые операции до момента возобновления поставок всего необходимого.

21 декабря сообщалось, что Европе нужна стратегия, а время сейчас на стороне России, ведь Украина недополучает помощь. В СМИ отметили, что значительная часть обещанной странами НАТО и ЕС помощи до сих пор не была предоставлена. Между тем беспокойство относительно победы Москвы в войне растет.