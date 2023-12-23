"Не зможе конкурувати": Європа вступає в холодну війну з РФ, — Міноборони Фінляндії

За словами глави фінського оборонного відомства Антті Гяккянена, Захід думав, що війна в Україні — короткострокова проблема. Тепер ЄС потрібно активізувати потужності свого виробництва на повну, щоб Київ переміг.

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Західні лідери побоюються, що російське вторгнення в Україну може найближчим часом перерости в "нову холодну війну". Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Гяккянен, передає Politico 22 грудня.

Гельсінкі почав збільшувати виробництво патронів, однак якщо брати Європейський союз загалом, то він може зазнавати труднощів, передає видання. Союзники України можуть не встигати за темпами російського виробництва.

"У Росії є можливості і здатність продовжувати цю війну роками. Багато хто переоцінює, що Захід перемагає в цій війні, що Україна перемагає", — заявив Антті Гяккянен під час візиту до США.

Уряд фінського міністра оборони подвоїв виробництво боєприпасів, однак більшу частину все ж таки зобов'язується відправити Україні, адже допомога західних союзників останнім часом скорочується, а от військовим на фронті необхідні ресурси.

Наскільки масштабним є виготовлення допомоги чи які саме боєприпаси отримають ЗСУ — у Гельсінкі відмовилися називати. Пік збільшення виробництва має відбутися 2027 року, а фінансується проєкт за рахунок інвестицій норвезької оборонної компанії, яка на стартовий капітал виділила 25 мільйонів доларів.

Водночас фінський міністр переконаний, що ситуація із західною допомогою може змінитися, однак для цього європейському континенту необхідно негайно активізуватися.

"В України є всі шанси перемогти, тому що західні країни володіють великими економічними можливостями і можуть підняти свою оборонну промисловість до такого рівня, з яким Росія не зможе конкурувати. Ми можемо це зробити, і Україна може, але для цього потрібні рішучі кроки з боку західних країн", — заявив Антті Гяккянен.

До слова, він також вважає, що проблема зростання військового виробництва в західних країнах може бути пов'язана з тим, що не всі усвідомлюють серйозність ситуації. Повномасштабне вторгнення Росії на територію України назавжди змінило політичний ландшафт Європи.

Багато хто міг бути переконаний у тому, що конфлікт який був розв'язаний, швидко завершиться, проте він триває вже майже два роки.

"Я думаю, що багато західних країн вважали, що це короткострокова проблема. Але зараз я думаю, що в США і в країнах НАТО майже всі розуміють, що це кінець останніх 30 років з моменту розпаду Радянського Союзу. Тепер ми вступаємо у свого роду нову холодну війну", — підсумував міністр оборони Фінляндії.

Нагадаємо, 22 грудня майор запасу ЗСУ в інтерв'ю Фокусу заявив, що Україні боєприпасів вистачить до весни, але потрібні нові поставки від Заходу. Керівництву ЗСУ доведеться перенести на більш тривалий термін деякі операції до моменту відновлення поставок усього необхідного.

21 грудня повідомлялося, що Європі потрібна стратегія, а час зараз на боці Росії, адже Україна недоотримує допомогу. У ЗМІ зазначили, що значна частина обіцяної країнами НАТО та ЄС допомоги досі не була надана. Тим часом занепокоєння щодо перемоги Москви у війні зростає.