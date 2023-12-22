Боєприпасів вистачить до весни, але потрібні нові поставки: експерт про ситуацію в ЗСУ (відео)

Керівництву ЗСУ доведеться перенести на більш тривалий термін деякі операції до моменту відновлення постачання всього необхідного, зазначає військовий аналітик Олексій Гетьман.

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Затримки в прийнятті пакетів допомоги Україні є негативним явищем, але треба розуміти, що вся зброя та боєприпаси, які постачаються на нашу територію, йдуть на склади, а потім розподіляються по боєвим підрозділам. Отже, на цей момент подібних запасів ЗСУ вистачить до квітня 2024 року. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив ветеран російсько-української війни, майор запасу, військовий аналітик Олексій Гетьман.

Але, за словами експерта, вже все ж таки відчувається певний дефіцит боєприпасів особливо для артилерії, тому снаряди почали берегти та заощаджувати. При цьому не треба розганяти істерику, що "все пропало", адже ЗСУ на цих наявних запасах здатні протриматись до весни в економному режимі.

Хоча, на думку майору запасу, керівництву ЗСУ доведеться перенести на більш тривалий термін деякі операції до моменту відновлення постачання всього необхідного. Проте політичні проблеми з поставками мають невдовзі вирішитись і підтримка боєприпасами знову буде відновлена.

"На жаль, країнам, в яких немає війни здається, що нічого не буде страшного, якщо вони передадуть допомогу з деяким запізненням, — зазначає аналітик. — Але треба розуміти, що важлива не просто допомога, а саме своєчасна допомога, бо потім в ній вже може просто не бути потреби".

Олексій Гетьман зазначає, що не треба списувати всі проблеми на слабкість нашого військово-промислового комплексу, адже достатньо порівняти економіки та ВПК двох країн і зрозуміти, що без підтримки Заходу Україна при найліпшому ВПК згідно зі своїми масштабами все одно не змогла б обійтись без зовнішньої допомоги проти такого агресора, як Росія.

"У РФ дійсно досі є потужний ВПК ще з радянських часів. Нехай він і застарілий, але він масовий і масштабний, — акцентує майор запасу. — Ті самі Франція чи Німеччина лише силами свого ВПК теж не змогли б самостійно забезпечити всім необхідним свою армію проти війни з таким агресором, як РФ, без допомоги партнерів".

Навіть російський ВПК пробуксовує і не може впоратись із забезпеченням всім необхідним для активної війни в таких масштабах, зазначає ветеран війни. Саме тому Росія вимушена брати беспілотники в Ірану, а снаряди навіть в Північній Кореї, акцентує експерт.

Раніше Фокус писав, як російські окупанти залишили українським бійцям на полі бою свою важку вогнеметну систему ТОС-1 "Солнцепек". Військові подякували противнику за такий цінний "подарунок".