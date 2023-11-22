"Немає часу на ілюзії": дипломат переконаний у початку Третьої світової війни (відео)

За словами Руслана Осипенка, світ поступово втягується в глобальне протистояння, і Захід має бути готовий до цього. У Москві вже була запущена на всю потужність військова промисловість.

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Процес початку глобальної війни вже був запущений і Росія готова атакувати не тільки Україну, а й інші країни. Про це заявив дипломат та експерт-міжнародник Руслан Осипенко в ефірі телеканалу "Ми — Україна" 22 листопада.

За його словами, йдеться вже про третю, або навіть четверту світову війну, якщо враховувати Холодну війну як глобальне світове протистояння.

"Вона вже йде. Є табори, біполярний світ, запущені військові економіки. Поступово світ втягується у велику війну і немає часу на ілюзії", — заявив Руслан Осипенко.

Окремо він наголосив на тому, що наші партнери, Сполучені Штати Америки, Європа і сама Україна мають розпочати підготовку до більшої війни, адже в майбутньому інший сценарій може призвести до глобальних наслідків.

Тим часом Москва, як вважає дипломат, уже давно почала готуватися.

"Росія ви думаєте запускає свою всю військову промисловість для того, щоб подолати одну Україну? Вони збираються воювати з НАТО", — підсумував Руслан Осипенко.

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До слова, наприкінці жовтня про свій страх перед Третьою світовою війною розповів і президент України Володимир Зеленський. За його словами, війна вже почала поширюватися Близьким Сходом, пізніше може перейти в країни Азії, а далі ще десь. Це і є причина, через яку потрібно зупинити російську агресію зараз.

"Можливо, це заспокоїть деяких людей усередині нашої країни, та й за її межами, принаймні тих, хто хоче зам'яти справу за всяку ціну. Але для мене це проблема, тому що ми залишаємося з цією вибуховою силою. Ми тільки відкладаємо її детонацію", — заявив глава держави.

28 жовтня Кім Чен Ин заявив, що Третя світова війна "ось-ось почнеться". На його думку, всі мають бути готовими до глобального протистояння, і конфлікт на Близькому Сході тільки початок.