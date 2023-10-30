"Живу з цим страхом": Зеленський заявив, що Третя світова війна може початися в Україні

За словами українського президента, бойові дії вже почалися в Ізраїлі, потім можуть перейти до країн Азії, а також "вибухнути" десь іще. Це і є причина, через яку потрібно зупинити російську агресію зараз.

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Президент України Володимир Зеленський переконаний, що якщо не зупинити Росію зараз, то в майбутньому світ може зіткнутися з глобальними наслідками Третьої світової війни. Про це він розповів в інтерв'ю Time, яке було опубліковано 30 жовтня.

За його словами, він категоричних проти навіть тимчасового перемир'я з Росією, оскільки це означатиме відкриту рану, відповідальність за яку ляже на плечі майбутніх поколінь.

"Можливо, це заспокоїть деяких людей усередині нашої країни, та й за її межами, принаймні тих, хто хоче зам'яти справу за всяку ціну. Але для мене це проблема, тому що ми залишаємося з цією вибуховою силою. Ми тільки відкладаємо її детонацію", — заявив Володимир Зеленський.

Автор матеріалу Саймон Шустер зазначив, що український президент все ще має намір перемогти у війні на умовах Києва, тому приймається рішення про зміну тактики. Потік західної зброї з часом може зменшитися і тому Україна нарощує власне виробництво ракет і БПЛА, які після цього застосовуються проти ворога.

Глава держави, йдеться далі в матеріалі, переконаний, що якщо зараз не зупинити Росію, тоді бойові дії можуть вийти далеко за межі України.

"Я давно живу з цим страхом. Третя світова війна може початися в Україні, продовжитися в Ізраїлі, звідти перейти в Азію, а потім вибухнути десь іще. Допоможіть Україні зупинити війну, поки вона не поширилася, і поки не стало надто пізно", — заявив Володимир Зеленський.

Він уже говорив неодноразово про це своїм західним колегам, однак побоювання того, що аудиторія перестала звертати увагу на ризики, залишається.

Нагадаємо, 28 жовтня глава Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що Третя світова війна "ось-ось почнеться". Коментуючи початок сухопутної операції Ізраїлю в Секторі Газа, він зазначив, що звідти "полум'я війни" може поширитися й на інші регіони світу.