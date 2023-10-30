"Самотня боротьба": у журналі Time заявили, що Зеленський почувається зрадженим союзниками

У своїх президентських телефонних розмовах та закордонних поїздках українському лідеру, як вважає автор Саймон Шустер, все важче переконувати світових лідерів, що стабільна допомога Україні повністю відповідає їхнім власним національним інтересам.

Related video

Журнал Time вийшов із передовицею про президента України Володимира Зеленського та з його фото на обкладинці. На сайті видання повідомили подробиці.

Саймон Шустер – автор матеріалу. Він розповідає про труднощі президента у тому, щоб втримати увагу міжнародної спільноти до війни в Україні, зокрема США, особливо після нового вибуху конфлікту в Ізраїлі, згадує щодо серйозних проблем із корупцією тощо. Видання розповідає про Володимира Зеленського, його боротьбу за міжнародну допомогу нашій державі та його фотографією на обкладинці.

Важливо

Біонічна рука українського виробництва увійшла до рейтингу найкращих винаходів Time (відео)

"Ніхто так не вірить у нашу перемогу, як я. Самотня боротьба Володимира Зеленського", — йдеться на обкладинці журналу.

Автор зазначив, що на початку російського вторгнення місія Зеленського полягала в тому, щоб зберегти симпатії людства до України. Тепер його завдання дещо ускладнилося. У своїх президентських телефонних розмовах та закордонних поїздках йому потрібно переконувати світових лідерів, що стабільна допомога Україні повністю відповідає їхнім власним національним інтересам. Досягти цього стає все важче, оскільки глобальні кризи помножуються.

Фото: Time

Після його візиту до Вашингтона Time простежив за президентом та його командою назад до Києва, сподіваючись зрозуміти, як вони відреагують на отримані сигнали, особливо на наполегливі заклики до Зеленського боротися з корупцією у власному уряді та згасаючий ентузіазм щодо війни, якій не видно кінця. Зі слів автора, найбільше Зеленський почувається зрадженим своїми західними союзниками. Вони залишили його без засобів, щоб виграти війну, лише засобів, щоб пережити її.

Нагадаємо, у грудні 2022 року журнал TIME назвав "Людиною року" Володимира Зеленського й "український дух". У виданні відзначили мужність політика.