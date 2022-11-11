Біонічна рука українського виробництва увійшла до рейтингу найкращих винаходів Time (відео)

Робот-протез українського стартапу Esper Bionics потрапив на обкладинку американського журналу. У рейтингу продукт компанії з'явився у категорії "Доступність".

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Біонічний протез руки, розроблений українським стартапом Esper Bionics, увійшов до рейтингу найкращих винаходів 2022 року за версією американського журналу Time. Про це повідомляє сайт видання.

Фото робопротезу розмітили на обкладинці журналу.

[ + – ] Біонічна рука потрапила на обкладинку Time

Розробку стартапу помістили до категорії "Доступність".

Наразі єдиним готовим продуктом компанії, що займається розробкою розумних протезів, є роборука Esper Hand вагою 380 г.

Як зазначається у супровідному тексті, протез руки Esper Bionics є першим хмарним роботизованим протезом на основі штучного інтелекту, який згодом стає розумнішим. У протеза 24 датчики, які вловлюють та обробляють м'язову активність та мозкові імпульси, щоб активувати дію в руці.

"Найважливішою технологією, розробленою в найближчі 30 років, буде електроніка всередині людського тіла", — розповів журналістам співзасновник і CEO Esper Bionics Дмитро Газда.

У своєму Facebook Газда зазначив, що команда компанії присвячує цю перемогу всім українцям, які зараз змушені проходити через тяжкі випробування.

"Це ваша перемога також, і привід пишатися", — написав він.

Рейтинг Time

Щороку журнал Time публікує свій рейтинг інноваційних продуктів.

Раніше видання обирало 100 продуктів, але цей рік став багатим на інновації, тому редакція вирішила збільшити кількість номінантів. У підсумку в рейтингу-2022 згадується 200 гаджетів.

Нагадаємо, читачі Time назвали Володимира Зеленського найвпливовішою людиною рік. За українського гаранта проголосували 3,3 мільйони людей у всьому світі, тобто 5% читачів журналу.