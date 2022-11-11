Бионическая рука украинского производства вошла в рейтинг лучших изобретений Time (видео)

Робот-протез украинского стартапа Esper Bionics попал на обложку американского журнала. В рейтинге продукт компании появился в категории "Доступность".

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Бионический протез руки, разработанный украинским стартапом Esper Bionics, вошел в рейтинг лучших изобретений 2022 года по версии американского журнала Time. Об этом сообщается на сайте издания.

Фотографию робопротеза разметили на обложке журнала.

[ + – ] Бионическая рука попала на обложку Time

Разработку стартапа поместили в категорию "Доступность".

В настоящее время единственным готовым продуктом компании, занимающейся разработкой умных протезов, является роборука Esper Hand весом 380 г.

Как отмечается в сопроводительном тексте, протез руки Esper Bionics является первым облачным роботизированным протезом на основе искусственного интеллекта, который со временем становится умнее. У протеза 24 датчика, которые улавливают и обрабатывают мышечную активность и мозговые импульсы, чтобы активировать действие в руке.

"Самой важной технологией, разработанной в ближайшие 30 лет, будет электроника внутри человеческого тела", –– рассказал журналистам соучредитель и CEO Esper Bionics Дмитрий Газда.

В своем Facebook Газда отметил, что команда компании посвящает эту победу всем украинцам, которые сейчас вынуждены проходить через тяжелые испытания.

"Это ваша победа также, и повод гордиться", –– написал он.

Рейтинг Time

Ежегодно журнал Time публикует свой рейтинг инновационных продуктов.

Ранее издание выбирало 100 продуктов, но этот год стал богатым на инновации, так что редакция решила увеличить количество номинантов. В итоге в рейтинге-2022 упоминается 200 гаджетов.

Напомним, читатели Time назвали Владимира Зеленского самым влиятельным человеком год. За украинского гаранта проголосовали 3,3 миллиона человек по всему миру, то есть 5% читателей журнала.