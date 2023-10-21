Тільки дві події: колишній військовий розповів, як може розпочатися Третя світова війна (відео)

Британський військовий експерт, полковник Глен Грант вважає, що друга холодна війна вже почалася.

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Британський військовий експерт, полковник у відставці Глен Грант заявив, що тільки дві події можуть спровокувати початок Третьої світової війни. Про це Грант розповів в ефірі "Еспресо".

"Якщо об'єктивно, то це далеко не поріг Третьої світової війни. Загалом це все схоже скоріше на другу холодну війну. Багато що відбувається у світі, але це всього лише проксі битви. Як ті, що були під час холодної війни, коли люди воювали, наприклад, в Африці та інших місцях. Не спостерігаю, що Росія збирається або готується воювати з НАТО. Вони, ймовірно, розуміють, що це було б помилкою. Наразі є тільки дві речі, які можуть привести нас до Третьої світової війни — це напад на НАТО або напад Китаю на Тайвань", — пояснив експерт.

На думку Гранта, ситуація на Близькому Сході може залишатися автономною доти, доки в Ірану не з'явиться ядерна бомба.

"Якщо Іран вирішить її [ядерну бомбу] використовувати, то це все змінить. Використання ядерної зброї без сумніву змінило б усе, але поки що я просто не бачу такої перспективи", — вважає полковник.

Грант очікує, що протистояння Росія — Україна та Ізраїль — ХАМАС продовжиться. Ймовірно, у конфлікт з Ізраїлем може вступити і "Хізбалла".

"Утім, не думаю, що зараз можливе географічне військове розширення. Чесно кажучи, і Китай не готовий до цього", — зазначив полковник.

Полковник Глен Грант про Третю світову війну

Нагадаємо, на думку експерта, "сформувалася коаліція зла". За словами Михайла Гончара, у найближчі кілька тижнів стане зрозуміло, чи вдасться локалізувати війну в Ізраїлі. Якщо цього не станеться, тоді може піти ланцюгова реакція.

Раніше експерт заявив, що не потрібно зараз говорити про глобальну війну. За словами Євгена Магди, заяви про наближення світової війни змушують Кремль вірити в те, що він нібито протистоїть один усьому світові, проте з погляду військово-політичного співробітництва це не так.