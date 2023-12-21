"Європі потрібна стратегія": час зараз на боці Росії, а Україна недоотримує допомогу, — FT

У ЗМІ наголосили, що значна частина обіцяної країнами НАТО та ЄС допомоги досі не була надана. Тим часом занепокоєння щодо перемоги Москви у війні зростає.

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Україна отримує допомогу від партнерів "надто пізно". Така невизначеність тисне на політиків і суспільство. Про це йдеться у матеріалі Financial Times від 20 грудня.

"Багато країн НАТО та ЄС пообіцяли надати значну допомогу, але значна її частина ще не виплачена. Дати обіцянку на майбутнє — це одне, виконати обіцянки в сьогоденні — це зовсім інше", — підкреслили у ЗМІ.

Час — все більше на боці Москви. Через це у світі все частіше відкрито висловлюють занепокоєння щодо потенційної перемоги РФ.

"Окреслення майбутнього сценарію може стати основою для спільних зусиль щодо його запобігання, але воно ризикує перетворитися на пророцтво, що самореалізується. Це поширює відчуття невизначеності та створює простір для тих, хто розглядає або закликає до мирних переговорів", — зазначено в матеріалі.

У виданні наголосили, що пропозиції розпочати перемовини ігнорують те, що Росія не зацікавлена у мирі. Такі ідеї лише відвертають увагу від реальності на передовій та тимчасово окупованих територіях.

"Європі потрібна стратегія, яка б серйозно сприйняла можливість повернення Дональда Трампа в Білий дім", — підкреслили у FT.

У матеріалі йдеться, що стратегія має включати рішення щодо того, як використати час, який залишився, для посилення допомоги Україні та виробництва зброї в Європі.

"Тим часом ЄС має продовжити переговори про членство України", — додали у ЗМІ.

Варто зазначити, що авторка статті — Гвендолін Сассе, політологиня, директорка Центру східноєвропейських і міжнародних досліджень (ZOiS) у Берліні та авторка книги "Війна Росії проти України".

Нагадаємо, 9 грудня у ЗМІ проінформували, що експрезидент США Дональд Трамп вперше обігнав у передвиборчому опитуванні свого суперника по виборах Джо Байдена.

19 грудня президент України Володимир Зеленський підтвердив, що у разі, якщо в США оберуть президентом Трампа, політика Вашингтона щодо підтримки Києва зміниться.