"Европе нужна стратегия": время сейчас на стороне России, а Украина недополучает помощь, — FT

В СМИ отметили, что значительная часть обещанной странами НАТО и ЕС помощи до сих пор не была предоставлена. Между тем беспокойство относительно победы Москвы в войне растет.

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Украина получает помощь от партнеров "слишком поздно". Такая неопределенность давит на политиков и общество. Об этом говорится в материале Financial Times от 20 декабря.

"Многие страны НАТО и ЕС пообещали предоставить значительную помощь, но значительная ее часть еще не выплачена. Дать обещание на будущее — это одно, выполнить обещания в настоящем — это совсем другое", — подчеркнули в СМИ.

Время — все больше на стороне Москвы. Поэтому в мире все чаще открыто выражают беспокойство относительно потенциальной победы РФ.

"Определение будущего сценария может стать основой для совместных усилий по его предотвращению, но оно рискует превратиться в самореализующееся пророчество. Это распространяет ощущение неопределенности и создает пространство для тех, кто рассматривает или призывает к мирным переговорам", — говорится в материале.

В издании отметили, что предложения начать переговоры игнорируют то, что Россия не заинтересована в мире. Такие идеи лишь отвлекают внимание от реальности на передовой и временно оккупированных территориях.

"Европе нужна стратегия, которая бы серьезно восприняла возможность возвращения Дональда Трампа в Белый дом", — подчеркнули в FT.

В материале говорится, что стратегия должна включать решение о том, как использовать оставшееся время для усиления помощи Украине и производства оружия в Европе.

"Тем временем ЕС должен продолжить переговоры о членстве Украины", — добавили в СМИ.

Стоит отметить, что автор статьи — Гвендолин Сассе, политолог, директор Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) в Берлине и автор книги "Война России против Украины".

Напомним, 9 декабря в СМИ проинформировали, что экс-президент США Дональд Трамп впервые обогнал в предвыборном опросе своего соперника по выборам Джо Байдена.

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в случае, если в США изберут президентом Трампа, политика Вашингтона в отношении поддержки Киева изменится.