"Мы за покерным столом": в НАТО спрогнозировали ход войны в Украине

По словам канцлера Министерства обороны Эстонии Кусти Салма, в РФ каждые полгода мобилизуют приблизительно 130 тысяч человек, большинство из которых используется, как "пушечное мясо".

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Высокопоставленный представитель Министерства обороны на восточной границе НАТО Кусти Салм заявил, что Россия и Украина уже погрузились в "войну на истощение", которая, вероятно, продлится до 2024 года. Об этом он заявил в интервью изданию Newsweek.

"Это война на истощение. Россия намеренно хочет, чтобы мы думали, что они переживут, превзойдут по производительности украинских и западных врагов", — добавил он.

Салм отметил, что провал долгожданного летнего контрнаступления Украины сделал 2023 год горьким для Киева. Теперь некоторые политические элиты западных стран открыто "устали от Украины" и предупреждают украинских лидеров о долгой войне.

По его словам, исход войны является математическим вопросом. Он заявил, что каждые шесть месяцев "россияне могут завербовать 130 000 человек, но в подразделения они могут сформировать 40 000 человек". Эти 40 000 человек, по словам Салма, могут быть использованы в качестве наступательной силы для захвата новых территорий.

"Остальные 90 000 мобилизованных будут использоваться как пушечное мясо — вы используете их один раз и выбрасываете", — сказал Салм.

Он также добавил, что каждые полгода Москва теряет часть войск, эквивалентную примерно 37 процентам тех, кто вновь набирается каждые шесть месяцев.

"Мы за покерным столом. Нужно верить статистике", — сказал Салм.

Что касается того, являются ли российские потери постоянными и достаточно серьезными, чтобы в конечном итоге достичь переломного момента для Кремля, Салм сказал: "Что касается живой силы, я думаю, что мы… с точки зрения ресурсов и боеприпасов мы еще не достигли этой точки".

Салм сказал, что Европа на пути к достижению этих производственных мощностей, однако добавил, что изготовление снарядов и фактическая передача их в руки Украины — это "две разные вещи".

Напомним, что недавно Владимир Путин заявил, что в войне с Украиной участвуют 617 тысяч военных РФ. Однако всего было 244 тысяч мобилизованных оккупантов, 286 тысяч добровольцев и 250 тысяч военных, которые в феврале прошлого года вторглись в Украину.

Также потери оккупантов комментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он сказал, что потери украинской армии в пять раз меньше потерь российской армии.