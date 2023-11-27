Путин — в дискомфорте. Почему России не выгодна война на истощение

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Почему Путину важно закончить войну до выборов в США. Взгляд со стороны России.

Как бы это парадоксально не звучало — Россия (Путин) не хочет, а может, даже и боится войны на истощение. Хотя всему миру Путин демонстрирует, что готов к этой войне.

В течение последних двух недель целый ряд российских либералов (и не только) выдали псевдосенсационную новость, что в России количество тех, кто хочет войны, и тех, кто не хочет войны, впервые поменялись местами — и теперь преобладают те, кто против. Действительно, социологические опросы это показывают, но они это показывают не с осени, а с весны 2023 года (я базируюсь на тех исследованиях, которые делал и делает Институт Будущего).

Правда, мы должны понимать, ядро активных сторонников войны составляет 10-12% россиян, а последовательных "не сторонников войны" (именно так их можно называть, а не противники войны), составляет примерно 20%. И эти значения остаются практически неизменным, как минимум, последние полгода. И разделение россиян по категории за/против войны является условным и не совсем правильным.

Российское общество еще с периода до 24.02.22 делилось исключительно по возрастной категории 18-30 и все остальные (это реально две разные России, хотя даже в возрастной категории 18-25 чуть более 25% являются сторонниками войны).

Что действительно произошло за последние полгода, так это начало сдвига поколения 30-50 в сторону не столько "антивойна", сколько "что-то не так, но я еще боюсь об этом говорить". Пока мы можем лишь констатировать, что в этом поколении, по определенным признакам, может вызреть недовольство. Причина этого недовольства проста — война и ухудшение жизни начинают складываться в один пазл, и все это на фоне неопределенности с картиной будущего. Пока они еще не начали думать настолько далеко, чтобы связать войну с отсутствием будущего своих детей, и это тот информационный резерв, который есть у всех нас.

При этом не надо переоценивать уровень ухудшения жизни в РФ. Последние исследования показывают, что 18% говорят, что их жизнь не ухудшилась. 40%, что материальное положение не изменилось, 42% говорит, что стало хуже жить. Однако, тех кто жалуется на то, что не хватает на еду и лекарства — только 15%. Но даже эти цифры важны — именно поколение 30-50 является ядром этого ухудшения, и все, что мы видим в российском бюджете на 2024 год, показывает, что дальше будет хуже.

Но здесь мы подходим к одному из важнейших моментов: кто бы что ни говорил, но в российском обществе сейчас существует определенный консенсус объединения вокруг не очень популярной войны. И этот консенсус может быть деформирован только тремя вещами: временем (вся информация работает по накоплению), отсутствием побед российской армии и ухудшением жизни. Каждый из трех факторов может сыграть самостоятельно, но кумулятивный эффект, конечно, самый важный.

Относительно времени здесь все понятно. Что касается побед (Авдеевка, Купянск, Бахмут), то для Путина сейчас — это альфа и омега, с одной стороны, учитывая выборы, а с другой, исходя из перспективы ухудшения бюджетных возможностей, начиная с июня-сентября 2024 года. Все излишки бюджета идут исключительно в войну, удержать курс рубля, минимальный рост цен до выборов власть может. Она это сможет сделать это еще пару месяцев после выборов, но дальше нужно будет отпускать рубль и делать непопулярные вещи с перспективой неограниченной во времени войны. И эти вещи, при определенных стечениях обстоятельств, могут стать угрозой для режима.

Настроения россиян медленно меняются Фото: РБК

Есть и другая сторона медали — пока существует война, считается, что российские власти могут отбрасывать экономическое благосостояние населения на второй план. И пока это абсолютно правда. Правда, есть одно "но". Репрессивный аппарат готов к минимальным выступлениям, но, как показал Пригожин и Дагестан, серьезные вызовы ФСБ, Росгвардия, полиция — пропускают.

Есть еще один аспект — психотип Путина. Он не любит и боится долгих войн. В этой ситуации он чувствует себя некомфортно. Его тактика всегда одна: поднятие ставок — блицкриг — стадия успокоения — месть с оттяжкой во времени. Да, он умеет ждать. Но ждать в состоянии относительного спокойствия. И поэтому, нынешнее состояние для него явно дискомфортно. Хотя этот момент не стоит переоценивать. Дело в том, что компенсатором сейчас стал абсолютный паралич элит. Если в начале войны был определенный паралич самого Путина и даже появление коллективного Путина, то после Пригожина Путин понял: сговора элит нет, конкуренции не существует и он может (а реально — должен для своего же сохранения) начать снова стравливать элиты. И он начал это делать. А убийство Пригожина открыло ящик Пандоры: Путин пообещал Пригожину жизнь и, едва ли не впервые на внутреннем поле, не сдержал данное слово.

Но при этом всем, экономическая ситуация такова, что на середину-конец следующего года большинство граждан РФ начнет говорить об ухудшении уровня жизни (спасти смогут только космические цены на нефть). И Путин (его ближайшее окружение) боятся этого момента.

Есть еще один важный аспект: желание стать третьим на переговорах США — Китай. Пока, экономическая зависимость от Пекина (об этом будет отдельный доклад в следующий вторник), полная конфронтация с США и главное, невозможность ничего показать в конвенционной войне и техническое отставание российского ВПК не дают Путину даже надежды на возможность стать третьим (виртуальный саммит в Индии, между прочим, это очень четко показал). Собственно, этот аспект является одним из определяющих для возможных, (исходя из сегодняшнего дня) временных рамок войны.

Подытоживая все это, мы должны понимать несколько вещей:

Для Путина крайне нежелательно затягивание войны с экономической точки зрения и ввиду ухудшения жизни Для Путина желательно закончить войну до прихода Трампа. Трамп как "посредник" ставит крест на перспективах России стать третьей с Китаем и США. Китай пока самоустраняется от посредничества, но тоже захочет сыграть эту игру. Военная экономика РФ развернута, она может существовать долго при сохранении нынешней системы власти, но она исчерпала (почти исчерпала) потенциал для роста (нет людей), а значит, после пика 2023 года возможен спад во второй половине 2014-2025гг.

Резюмируя, мы с большой долей вероятности можем допустить, что Путин поставил перед собой две реперные точки: взятие хоть чего-то (желательно Авдеевка) до 17.03.2024 (день выборов). Вторая реперная точка — август-сентябрь 2024 года переговоры о приостановлении войны до выборов в США.

Я напомню о трех факторах деформации военного консенсуса в РФ: время, отсутствие побед на фронте и ухудшение жизни. Путину нужна какая-то победа и перспектива для людей меньше, чем бесконечность (сейчас, между прочим, большинство россиян считают, что война закончится в 2024 году). В то же время, если не удастся ничего сделать до осени, существует высокая вероятность, что война продлится весь 2025 год. И главная причина — Путин боится стать объектом политики США и Китая.

PS. Хочу отдельно еще раз подчеркнуть — это базовый сценарий и здесь расписана исключительно российская логика. Другие сценарии также возможны.

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