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Все ждут 3 ноября: о чем говорили в Осло и каковы шансы на перемирие
Переговоры, состоявшиеся вчера в Осло, политический аналитик Вадим Денисенко расценивает как промежуточные, из которых может выйти даже полное перемирие — но шансы на это очень велики. Все участники процесса ждут выборов в США 3 ноября, чтобы уже после этого предпринимать свои шаги
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Переговоры. Краткие итоги и прогнозы.
Сейчас шансы на то, что переговоры сорвутся или же будет достигнут узкий компромисс в каком-либо сегменте, практически равны.
- Начать нужно с общего. Мы всегда воспринимаем любые события не как небольшую частичку истории, а как последнюю битву добра и зла. И такой подход таит в себе не меньшие риски, чем те угрозы, которые возникают в ходе тех или иных событий.
- Является ли этот этап переговоров последним и окончательным? Трамп пытается сделать его таковым. Путин будет сопротивляться до последнего. Украина, похоже, не имеет ответа на этот вопрос. И здесь кроется первая ловушка для нас: у нас нет стратегии ни на случай того, что эти переговоры нужно довести до конца сейчас, ни на случай того, что это лишь один из этапов переговоров.
- Какова главная цель Путина сейчас? Цель номер один: разделить вопросы Украины и российско-американских отношений. Вместе с тем Путин стремится тянуть время. Его ключевой момент — мартовские выборы во Франции, после которых, как он считает, финансовая коалиция в поддержку Украины развалится. Если мы исходим из базового сценария промежуточных переговоров — это главная угроза для Украины. И здесь я хотел бы задать вопрос всем тем, кто выступает за более жесткую риторику в отношении Трампа. Чем это нам помогает?
- Нравится это кому-то или нет, но: а) Трамп останется президентом с огромными полномочиями и после 3.11.26, а до условного импичмента еще очень далеко; б) европейцы не видят своего будущего вне сотрудничества с США.
- Стратегия европейцев сейчас проста. В период до выборов нет смысла спорить с Трампом. Поэтому они тоже пытаются тянуть время, а переговоры с Трампом планируют начать уже после объявления результатов. Стратегия так себе, но повторю: пока они не видят своего будущего без США.
- Где мы в этой схеме? Пока мы тоже ждем 3 ноября и того, что европейцы о чём-то договорится. Стратегией это сложно назвать. Но…
- Что касается нынешних переговоров, то их, по состоянию на данный момент, следует оценивать прежде всего как промежуточные, в результате которых все же существует вероятность 10%, что стороны договорились о полном перемирии; 50%, что договорится о перемирии в каком-то узком сегменте, и 40%, что всё будет сорвано. Но ситуация динамично развивается.
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