Все ждут 3 ноября: о чем говорили в Осло и каковы шансы на перемирие

Переговоры. Краткие итоги и прогнозы.

Сейчас шансы на то, что переговоры сорвутся или же будет достигнут узкий компромисс в каком-либо сегменте, практически равны.

Начать нужно с общего. Мы всегда воспринимаем любые события не как небольшую частичку истории, а как последнюю битву добра и зла. И такой подход таит в себе не меньшие риски, чем те угрозы, которые возникают в ходе тех или иных событий. Является ли этот этап переговоров последним и окончательным? Трамп пытается сделать его таковым. Путин будет сопротивляться до последнего. Украина, похоже, не имеет ответа на этот вопрос. И здесь кроется первая ловушка для нас: у нас нет стратегии ни на случай того, что эти переговоры нужно довести до конца сейчас, ни на случай того, что это лишь один из этапов переговоров. Какова главная цель Путина сейчас? Цель номер один: разделить вопросы Украины и российско-американских отношений. Вместе с тем Путин стремится тянуть время. Его ключевой момент — мартовские выборы во Франции, после которых, как он считает, финансовая коалиция в поддержку Украины развалится. Если мы исходим из базового сценария промежуточных переговоров — это главная угроза для Украины. И здесь я хотел бы задать вопрос всем тем, кто выступает за более жесткую риторику в отношении Трампа. Чем это нам помогает? Нравится это кому-то или нет, но: а) Трамп останется президентом с огромными полномочиями и после 3.11.26, а до условного импичмента еще очень далеко; б) европейцы не видят своего будущего вне сотрудничества с США. Стратегия европейцев сейчас проста. В период до выборов нет смысла спорить с Трампом. Поэтому они тоже пытаются тянуть время, а переговоры с Трампом планируют начать уже после объявления результатов. Стратегия так себе, но повторю: пока они не видят своего будущего без США. Где мы в этой схеме? Пока мы тоже ждем 3 ноября и того, что европейцы о чём-то договорится. Стратегией это сложно назвать. Но… Что касается нынешних переговоров, то их, по состоянию на данный момент, следует оценивать прежде всего как промежуточные, в результате которых все же существует вероятность 10%, что стороны договорились о полном перемирии; 50%, что договорится о перемирии в каком-то узком сегменте, и 40%, что всё будет сорвано. Но ситуация динамично развивается.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные материалы в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно