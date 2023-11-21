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Мнения

Большой российский секрет. Почему на фоне падения бизнеса у Путина растет экономика

Заявленный рост экономики России на 3% не очень вяжется с падением производства электроэнергии, отмечает журналист Вадим Денисенко. Да и явное падение российского бизнеса тоже не слишком с этим соотносится.

Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Журналист
eye 343
танки, россия
Фото: Скриншот | На самом деле в России растет преимущественно экономика, завязанная на войне
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Рост экономики РФ на 3%. А Путин не блефует?

Росстат показывает падение производства электроэнергии за 9 месяцев. И это происходит на фоне роста российской экономики, особенно в сфере ВПК.

Все, что ниже буду писать, — это лишь гипотеза. Я не экономист, и этим должен заниматься десяток институтов Академии наук и сотни экономических факультетов разных вузов (это я так неудачно шучу, они этим не будут заниматься).

Так вот:

  1. Я понимаю, что это производство, а не потребление. Но российская экономика в нынешнем виде — далеко не постиндустриальная. Нет энергии — нет производства.
  2. В прошлом году были пиковые поставки электроэнергии в Китай (4,7 млн КВт ч.), в этом году экспорт прогнозируется на уровне 3,6 млн КВт ч. Это существенно, но не перекрывает падение.
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На поверхности лежит два возможных вывода (еще раз повторюсь, пока это гипотеза):

  1. Все отрасли экономики РФ, кроме связанных с войной, просели настолько, что вызвали падение производства энергии.
  2. Власти РФ блефуют насчет роста ВПК и экономики.

Косвенно стоит обратить внимание на то, как выросли просроченные кредиты бизнеса, количество банкротств физлиц и т.д.

Этот пост — желание привлечь внимание к этой теме именно экономистов. Ведь от ответа на вопрос: "А что там с российской экономикой?" — зависит наша стратегия выживания.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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