Великий російський секрет. Чому під час падіння бізнесу в Путіна зростає економіка

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Ріст економіки РФ на 3%. А Путін не блефує?

Росстат показує падіння виробництва електроенергії за 9 місяців. І це відбувається на фоні росту російської економіки, особливо у сфері ВПК.

Усе, що нижче писатиму, — це лише гіпотеза. Я не економіст, і цим має займатися десяток інститутів Академії наук і сотні економічних факультетів різних вишів (це я так невдало жартую, вони цим не займатимуться).

Так от:

Я розумію, що це виробництво, а не споживання. Але російська економіка в нинішньому вигляді — далеко не постіндустріальна. Немає енергії — немає виробництва. Минулого року були пікові постачання електроенергії в Китай (4,7 млн КВт год.), цьогоріч експорт прогнозується на рівні 3,6 млн КВт год. Це суттєво, але не перекриває падіння.

На поверхні лежить два можливі висновки (ще раз повторю, поки це гіпотеза):

Всі галузі економіки РФ, крім повʼязаних із війною, просіли настільки, що спричинили падіння виробництва енергії. Влада РФ блефує щодо росту ВПК й економіки.

Опосередковано варто звернути увагу на те, як зросли прострочені кредити бізнесу, кількість банкрутств фізосіб і т.д.

Цей пост — бажання привернути увагу до цієї теми саме економістів. Адже від відповіді на запитання: "А що там із російською економікою?" — залежить наша стратегія виживання.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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