Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Думки

Москва має стати Кучковим. Чому це була б адекватна відповідь на дії Росії

Росіяни всерйоз втягнулися у гру з перейменуваннями, вимагаючи повернути історичні назви. Але тоді їм доведеться думати про те, що робити із Москвою, попереджає журналіст Вадим Денисенко.

Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Радник міністра внутрішніх справ України
eye 329
Москва, Кремль, Росiя
Фото: Getty Images | А чи так називається це місто?
Related video

Росіяни клюнули на наживку і включилися в гру перейменування міст. Їх страшенно зачепила ідея перейменування Росії в Московію, але реагувати на нас вони вважали нижче своєї гідності.

А от ідея поляків перейменувати Калінінград в Кролевець їх вивела з себе — і росіяни вирішили "повернути" польським містам німецькі назви: Данціг, Бреслау тощо.

Якщо росіян від цього так пучить, ми маємо продовжити їхню ж традицію "не дадим переписать историю". Вважаю, що Москві треба повернути історичну назву "Кучково". Наведу цитату з мудрої статті: "Москва первое время носила второе название Кучко́во (по владениям суздальского боярина Кучки). В новгородской берестяной грамоте второй половины XII века Москва упомянута как Кучко́в. В ходе событий междоусобной войны 1174—1176 годов, осенью 1176 года Москва и окрестные села были сожжены во время нападения рязанского князя Глеба Ростиславича, но вскоре город был восстановлен".

Москва-сiтi, хмарочоси Fullscreen
Тепер це треба називати 'Кучков-сіті'?

Насправді, парламент має хоча б зареєструвати такий законопроєкт, адже для інформаційно-психологічної війни немає нічого кращого, ніж дискусія про Кучково на тлі контрнаступу.

Смішний ворог — наполовину знищений ворог.

Джерело

Важливо
Без ікон не виходить. Чому в розпал війни Путін вирішив віддати "Трійцю" Андрія Рубльова РПЦ
Без ікон не виходить. Чому в розпал війни Путін вирішив віддати "Трійцю" Андрія Рубльова РПЦ