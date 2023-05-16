Без ікон не виходить. Чому в розпал війни Путін вирішив віддати "Трійцю" Андрія Рубльова РПЦ

Related video

Передача ікони "Троіці" Андрія Рубльова російській православній церкві — це явно початок пошуку вундерваффе. І це не може не радувати нас.

На жаль, це ще не весна 1945 року і очікування вальпургієвої ночі Гітлером, але карлик іде правильним шляхом.

РПЦ просило цю ікону багато десятиліть, але від них відмахуватися, як від мух. Нинішнє рішення явно продиктоване містичними, а не раціональними речами. Адже Гундяєв, мʼяко кажучи, не в фаворі і давати цей "царський" подарунок просто так, як мінімум, дивно.

Путін починає хапатися за сакральні соломинки... Фото: скриншот

Логіка Путіна, судячи з усього, будується на наступному: "Троїця" має сакральну силу тільки в церкві. А зараз саме нераціональні речі потрібні Росії і, можливо, йому персонально. Тому, найвідоміша ікона Росії має працювати на повну.

Поки — це все ще не віра в вундерваффе, але точно це вже початок хапання за соломинки.

Я дуже хочу, щоб ми всі розуміли: це ще не агонія. Але похід в сакральність і сучасну блаватщину чи рєріховщину — це те, що нам потрібно. Це шлях до прийняття неправильних та ірраціональних рішень.

На жаль, обійдемося без попкорну. Але воно точно починає йти до свого кінця.

Джерело

Важливо