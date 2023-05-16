Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Думки

Без ікон не виходить. Чому в розпал війни Путін вирішив віддати "Трійцю" Андрія Рубльова РПЦ

У Росії вирішили передати знамениту ікону Андрія Рубльова РПЦ. Чому саме зараз? Розмірковує журналіст та політолог Вадим Денисенко.

Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Радник міністра внутрішніх справ України
eye 172
ікона, трійця, патріарх, рпц, війна
Фото: patriarchia.ru | "Трійця" в церкві – остання надія Путіна
Related video

Передача ікони "Троіці" Андрія Рубльова російській православній церкві — це явно початок пошуку вундерваффе. І це не може не радувати нас.

На жаль, це ще не весна 1945 року і очікування вальпургієвої ночі Гітлером, але карлик іде правильним шляхом.

РПЦ просило цю ікону багато десятиліть, але від них відмахуватися, як від мух. Нинішнє рішення явно продиктоване містичними, а не раціональними речами. Адже Гундяєв, мʼяко кажучи, не в фаворі і давати цей "царський" подарунок просто так, як мінімум, дивно.

путін, кремль, росія, війна Fullscreen
Путін починає хапатися за сакральні соломинки...
Фото: скриншот

Логіка Путіна, судячи з усього, будується на наступному: "Троїця" має сакральну силу тільки в церкві. А зараз саме нераціональні речі потрібні Росії і, можливо, йому персонально. Тому, найвідоміша ікона Росії має працювати на повну.

Поки — це все ще не віра в вундерваффе, але точно це вже початок хапання за соломинки.

Я дуже хочу, щоб ми всі розуміли: це ще не агонія. Але похід в сакральність і сучасну блаватщину чи рєріховщину — це те, що нам потрібно. Це шлях до прийняття неправильних та ірраціональних рішень.

На жаль, обійдемося без попкорну. Але воно точно починає йти до свого кінця.

Джерело

Важливо
Росії ввижається НАТО. Чому Путін так і не зрозумів, з ким воює в Україні
Росії ввижається НАТО. Чому Путін так і не зрозумів, з ким воює в Україні