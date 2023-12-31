Росія хоче домогтися максималістських цілей в Україні і не налаштована на переговори, — ISW

За словами аналітиків, один із відомих російських воєнкорів заявив, що Росія не зацікавлена в "обмежених пропозиціях".

Related video

Росія не збирається відмовлятися від своїх максималістських цілей і не зацікавлена в чесних переговорах з Україною. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 30 грудня йдеться про те, що заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін заявив пропагандистам, що РФ погодиться на "врегулювання" тільки тоді, коли Україна буде нейтральною, без'ядерною, демілітаризованою і денацифікованою. За словами аналітиків, РФ хоче позбавити Україну можливості захищати свою землю і свій народ, а також поставити в Києві свій лояльний уряд.

Водночас Галузін заявив, що Москва "ніколи не відмовлялася" від переговорів із Києвом, але у неї нібито "немає іншого вибору", окрім як виконати "поставлені завдання" війни.

Також аналітики заявили, що один із відомих російських військкорів заявив, що Росія не зацікавлена в "обмежених пропозиціях". Йдеться про якісь чутки про передачу РФ частини окупованих територій України. На думку неназваного пропагандиста, Україна ще недостатньо виснажена, щоб прийняти "катастрофічну капітуляцію".

"Відомий військкор заявив 30 грудня, що війна закінчиться, коли Україна дозволить Росії захопити Харків, Миколаїв, Одесу та інші українські області", — ідеться у звіті.

Нагадаємо, що 28 грудня заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв окреслив позицію Кремля на можливих переговорах з Україною щодо мирного врегулювання у 2024 році. За його словами, війна продовжиться, а її мета — роззброєння українських військ і зміщення чинної влади в Києві.

Крім того, у Міноборони Польщі розповіли, чи нападе Путін на НАТО. За словами держсекретаря польського оборонного відомства Павла Залевського, російський президент є диктатором і отримує неправдиві дані про ситуацію у світі від своїх підлеглих. Країни Заходу повинні зробити все, щоб Кремль не зміг перемогти.