"Київ і Одеса — тимчасово окуповані": у Путіна висловилися про мирні переговори з Україною

За словами колишнього президента РФ Дмитра Медведєва, "переговори" можна вести до повного розгрому та капітуляції ЗСУ, яких підтримує НАТО. Він також назвав Дніпропетровськ, Харків і Миколаїв "тимчасово окупованими" Україною.

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Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв окреслив позицію Кремля на можливих переговорах із Україною щодо мирного врегулювання у 2024 році. Про це російський політик написав у своєму Telegram-каналі.

За його словами, війна продовжиться, а її мета — роззброєння українських військ і зміщення чинної влади в Києві.

"Одеса, Дніпропетровськ (Дніпро — ред.), Харків, Миколаїв, Київ — російські міста, як і багато інших тимчасово окупованих, — заявив Медведєв. — Усі вони поки що марковані жовто-блакитним на паперових картах і в електронних планшетах".

"Переговори" можуть вестися аж до повного розгрому та капітуляції підтримуваних НАТО українських військ, уточнив він і також згадав, що з 1 січня минулого року на службу в ЗС РФ за контрактом прийняли пів мільйона російських громадян.

Нагадаємо, що, за оцінками ISW, Захід змінює стратегію щодо України: від повної перемоги до поліпшення позиції на переговорах із РФ.

Також повідомлялося, що, за оцінками ЗМІ, німецькі політики "втомлюються від війни" й думають про мирні переговори з РФ.

За словами посла Німеччини в РФ Александера Графа Ламбсдорффа, щонайменше до 2030 року Путін не зупиниться, оскільки в нього немає проблем зі здоров'ям.