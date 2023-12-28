Від повної перемоги України до поліпшення позиції на переговорах із РФ: Захід змінює стратегію, — ISW

Іноземні журналісти зазначають, що в переговорах із Кремлем Україні доведеться піти на територіальні поступки. Голова МЗС РФ Сергій Лавров вважає, що Захід намагається заморозити війну і представити це як перемогу.

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Російське керівництво дотримується своїх максимальних цілей в Україні та не зацікавлене в переговорах, попри повідомлення про те, що представники Заходу розглядають можливість перемовин України з РФ про припинення війни. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 27 грудня.

Невказаний представник адміністрації президента США Джо Байдена і європейський дипломат повідомили журналістам Politico (матеріал опубліковано 27 грудня), що адміністрація Байдена і європейські чиновники відходять від попередньої установки, яка передбачала повну перемогу України над РФ, і висловлюються на підтримку поліпшення позиції України під час можливих переговорів про припинення вогню.

За словами журналістів Politico, у таких переговорах Україні, найімовірніше, доведеться піти на територіальні поступки. Голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив 27 грудня, що Захід намагається заморозити війну в Україні, а потім представити її як перемогу. Він поставив риторичне запитання про те, яких перемог домоглися США у В'єтнамі, Афганістані та Іраку, де нібито спробували зробити те саме.

Відсилання Лаврова до участі США у війнах у В'єтнамі, Афганістані та Іраку дають змогу припустити, що Лавров розглядає західну дискусію про заморожування війни та підготовку до можливих перемовин з РФ як готовність Заходу визнати поразку України.

Заяви Лаврова також узгоджуються з нещодавніми заявами російських офіційних осіб про те, що будь-які переговори не в інтересах РФ, і що країна буде переслідувати свої експансіоністські територіальні цілі.

Раніше в ISW оцінювали, що тимчасове зупинення бойових дій, найімовірніше, надасть російським військам час підготуватися до нової агресії проти України, і що зрештою Кремль однаково дотримуватиметься тих самих максимальних цілей вже під час нової агресії.

Нагадаємо, що, за оцінками ISW, російські війська просунулися на лівобережжі Дніпра, а у ЗСУ є успіхи під Горлівкою.

Також повідомлялося, що Росія та Індія наблизилися до спільного виробництва військової техніки.