Росія та Індія наблизилися до спільного виробництва військової техніки, — Лавров

За словами міністра закордонних справ РФ, така співпраця "має стратегічний характер, відповідає інтересам обох країн і сприятиме забезпеченню безпеки на Євразійському континенті".

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Індія та Росія нібито досягли відчутного прогресу в переговорах щодо планів спільного виробництва військової техніки. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров, передає Reuters.

За словами Лаврова на пресконференції, така співпраця "має стратегічний характер, відповідає інтересам обох країн і сприятиме забезпеченню безпеки на Євразійському континенті".

Крім того, міністр закордонних справ РФ заявив, що в Кремлі поважають бажання Індії диверсифікувати постачальників військової техніки та готові також підтримати бажання Нью-Делі виробляти в країні необхідні для неї товари.

У 2023 році індійсько-російська торгівля перевищить 50 млрд доларів

Як додають у виданні, Індія стала одним із основних економічних партнерів Росії після того, як у 2022 році Захід запровадив санкції проти Москви через війну в Україні.

Росія перенаправила значну частину свого експорту нафти до Індії та активізувала дипломатію в рамках групи країн БРІКС.

За словами МЗС Індії Субраманьяма Джайшанкара, цього року очікується, що індійсько-російська торгівля перевищить 50 мільярдів доларів.

Він сказав, що Нью-Делі прагне підписати двосторонній інвестиційний договір з Росією, а також угоду про вільну торгівлю з очолюваним Москвою Євразійським економічним союзом.

Нагадаємо, раніше віцепрем'єр РФ Олександр Новак заявив, що половину відвантаженої з Росії нафти і нафтопродуктів у 2023 році було спрямовано до Китаю, а частка експорту до Індії зросла до 40% за два роки. Водночас поставки в Європу зменшилася в десять разів.