Індія навчилась виробляти запчастини для російської авіації: чому це важливо

У Повітряних силах заявляють, що їм довелося імпортозамістити 3000 деталей для Мі-17 та МіГ-29. РФ не може постачати їх через повномасштабну війну проти України.

Related video

Повітряні сили Індії прийшли до локалізації виробництва близько 3000 компонентів літаків після того, як постачання запчастин із РФ порушились через повномасштабну війну проти України. Про це повідомляє The Tribune.

Індійські військові заявляють, що вони імпортозамістили деталі для винищувачів МіГ-29 та гелікоптерів Мі-17. Локальне виробництво деталей вже зекономило 160 млн рупій (близько 10 млн доларів) з січня 2022 року по червень 2023 року. Маршал авіації Вібхас Панде, головний офіцер авіації з командування технічного обслуговування заявив, що економія надалі лише зростатиме, бо перші 160 млн зекономили під час першого раунду закупівель.

Також в Повітряних силах кажуть, що локальне виробництво запчастин до російської авіації не повпливало на їхню боєздатність. Якщо російсько-українська війна триватиме й надалі, то в Індії планують ще більше локалізувати виробництво запчастин.

Росія не передавала технологій для ремонту гелікоптерів Мі-17 V5, але критично важливі агрегати все одно змогли зробити. Перша партія з 12 гелікоптерів вже пройшла ремонт. Наразі на озброєнні Індії є 61 винищувач МіГ-29 різних модифікацій та майже 200 гелікоптерів Мі-17.

Нагадаємо, 23 листопада ЗМІ писали, що РФ намагається продати Індії танк-амфібію "Спрут-СДМ1".

21 листопада в Індії випробували вертолітну протикорабельну ракету NASM-SR, яка зможе потопити корабель водотоннажністю до 5 тисяч тонн.