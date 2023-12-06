Индия научилась производить запчасти для российской авиации: почему это важно

В Воздушных силах заявляют, что им пришлось импортозаместить 3000 деталей для Ми-17 и МиГ-29. РФ не может поставлять их из-за полномасштабной войны против Украины.

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Воздушные силы Индии пришли к локализации производства около 3000 компонентов самолетов после того, как поставки запчастей из РФ нарушились из-за полномасштабной войны против Украины. Об этом сообщает The Tribune.

Индийские военные заявляют, что они импортозаместили детали для истребителей МиГ-29 и вертолетов Ми-17. Локальное производство деталей уже сэкономило 160 млн рупий (около 10 млн долларов) с января 2022 года по июнь 2023 года. Маршал авиации Вибхас Панде, главный офицер авиации по командованию технического обслуживания заявил, что экономия в дальнейшем будет только расти, потому что первые 160 млн сэкономили во время первого раунда закупок.

Также в Воздушных силах говорят, что локальное производство запчастей к российской авиации не повлияло на их боеспособность. Если российско-украинская война будет продолжаться и дальше, то в Индии планируют еще больше локализовать производство запчастей.

Россия не передавала технологий для ремонта вертолетов Ми-17 V5, но критически важные агрегаты все равно смогли сделать. Первая партия из 12 вертолетов уже прошла ремонт. Сейчас на вооружении Индии есть 61 истребитель МиГ-29 различных модификаций и почти 200 вертолетов Ми-17.

Напомним, 23 ноября СМИ писали, что РФ пытается продать Индии танк-амфибию "Спрут-СДМ1".

21 ноября в Индии испытали вертолетную противокорабельную ракету NASM-SR, которая сможет потопить корабль водоизмещением до 5 тысяч тонн.