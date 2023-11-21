Потопити китайські кораблі: Індія випробувала вертолітну протикорабельну ракету NASM-SR
Протикорабельна ракета зможе потопити корабель водотоннажністю до 5 тисяч тонн. Для Індії це перша розробка подібного боєприпасу.
Індійська морська авіація та компанія DRDO провели перше випробування вертолітної протикорабельної ракети NASM-SR з гелікоптера Sea King Mk.42B. Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил Індії в Х (раніше Твіттер).
Випробування протикорабельної ракети відбувалось із застосуванням протикорабельного гелікоптера Sea King 42B. Тестування відбулось сьогодні, 21 листопада. Для Індії NASM-SR є першою вітчизняною ракетою такого класу.
"Це значний крок до досягнення самодостатності в нішевих ракетних технологіях, в тому числі в технологіях пошуку і наведення", — зазначили у ВМС,
Для наведення на ціль ракета використовувала GPS та інфрачервону камеру. Пуск підтвердив заявлені можливості ракети, що наблизило її до прийняття на озброєння та серійного виробництва. Особливістю ракету є те, що вона дозволяє запускати NASM-SR з гелікоптерів або інших літальних апаратів.
Нова індійська ракета має замінити на озброєні британську малогабаритну ракету Sea Skua й повногабаритну Sea Eagle, які зараз експлуатуються на вертольотах британського виробництва та з наземних пускових установок.
Основні характеристики протикорабельної ракети NASM-SR:
- вага ракети — 380 кг;
- маса бойової частини — 100 кг;
- радіус дії — від 5 до 55 кг;
- швидкість — 800 км/год;
- система наведення – інерціальна система, GPS корекція та інфрачервоні камери.
Одна ракета може уразити корабель водотоннажністю до 5 тисяч тонн. Наприклад, російський фрегат проєкту 22350 "Адмірал Горшков" має 5400 тонн повної водотоннажності.
Зазначається, що Індія посилює власні протикорабельні можливості через збільшення морської активності Народно-визвольної армії Китаю. Китайський флот складає загрозою для індійського судноплавства та активно нарощує кількість кораблів для домінації в регіоні.
Нагадаємо, 14 листопада ЗМІ писали, що шведський Saab побудує завод в Індії для виробництва гранатометів.