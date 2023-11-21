Потопити китайські кораблі: Індія випробувала вертолітну протикорабельну ракету NASM-SR

Протикорабельна ракета зможе потопити корабель водотоннажністю до 5 тисяч тонн. Для Індії це перша розробка подібного боєприпасу.

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Індійська морська авіація та компанія DRDO провели перше випробування вертолітної протикорабельної ракети NASM-SR з гелікоптера Sea King Mk.42B. Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил Індії в Х (раніше Твіттер).

Випробування протикорабельної ракети відбувалось із застосуванням протикорабельного гелікоптера Sea King 42B. Тестування відбулось сьогодні, 21 листопада. Для Індії NASM-SR є першою вітчизняною ракетою такого класу.

"Це значний крок до досягнення самодостатності в нішевих ракетних технологіях, в тому числі в технологіях пошуку і наведення", — зазначили у ВМС,

Для наведення на ціль ракета використовувала GPS та інфрачервону камеру. Пуск підтвердив заявлені можливості ракети, що наблизило її до прийняття на озброєння та серійного виробництва. Особливістю ракету є те, що вона дозволяє запускати NASM-SR з гелікоптерів або інших літальних апаратів.

Нова індійська ракета має замінити на озброєні британську малогабаритну ракету Sea Skua й повногабаритну Sea Eagle, які зараз експлуатуються на вертольотах британського виробництва та з наземних пускових установок.

Основні характеристики протикорабельної ракети NASM-SR:

вага ракети — 380 кг;

маса бойової частини — 100 кг;

радіус дії — від 5 до 55 кг;

швидкість — 800 км/год;

система наведення – інерціальна система, GPS корекція та інфрачервоні камери.

Основні характеристики NASR-SR

Одна ракета може уразити корабель водотоннажністю до 5 тисяч тонн. Наприклад, російський фрегат проєкту 22350 "Адмірал Горшков" має 5400 тонн повної водотоннажності.

Зазначається, що Індія посилює власні протикорабельні можливості через збільшення морської активності Народно-визвольної армії Китаю. Китайський флот складає загрозою для індійського судноплавства та активно нарощує кількість кораблів для домінації в регіоні.

Нагадаємо, 14 листопада ЗМІ писали, що шведський Saab побудує завод в Індії для виробництва гранатометів.