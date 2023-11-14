Перше закордонне виробництво: шведський Saab побудує завод в Індії

Завод має запрацювати вже у наступному році. На ньому виготовлятимуть найсучасніші гранатомети M4.

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В Індії побудують завод для виробництва гранатометів Carl-Gustaf шведської компанії Saab. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Шведська компанія узгодила будівництво заводу в Індії. На підприємстві будуть виробляти гранатомети, які повністю відповідатимуть вимогам Made In India.

"Для мене велика честь отримати дозвіл на 100% прямі іноземні інвестиції в Індії як глобальній оборонній компанії. Це підкреслює нашу рішучу прихильність до "Make in India" і нашу чудову співпрацю з індійськими силами оборони", — говорить Ґьорген Йоханссон, керівник бізнес-напряму Saab Dynamics.

Гранатомети Carl-Gustaf перебуває на озброєні індійської армії з 1976 року і є основною зброєю. Плани побудувати завод в Індії шведська компанія озвучила ще у вересні 2022 року. Тоді ж заявлялось, що виробництво почнеться у 2024 році. В Індії виготовлятимуть гранатомет Carl-Gustaf M4.

Планується робити озброєння не тільки для Індії, але й для інших користувачів. Спочатку їх будуть експортувати назад в Швецію, а звідти замовнику.

Нагадаємо, 8 травня бійці ЗСУ показали застосування шведського гранатомета Carl Gustaf під Бахмутом.

21 червня Carl Gustaf отримав цифрову систему наведення та новий боєприпас.